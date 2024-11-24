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Kızılcık Şerbeti'nin En Nefret Edilen Karakteri Görkem’i Anlamak İçin 10 Neden

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Kızılcık Şerbeti'nin En Nefret Edilen Karakteri Görkem’i Anlamak İçin 10 Neden

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
24.11.2024 - 13:49

Kızılcık Şerbeti dizisinin en sevilmeyen karakterlerinden biri şüphesiz Görkem! Diziye girdiği bölümden bu yana tek bir iyi niyetli davranışını görmedik. Kimseye güvenmeyen ve kendisine de güven olmayan Görkem Ömer'e iftira attı; kendini dövdü Nilay'ın üstüne attı; Pembe'nin hakkından geldi. Tüm bu yaptıklarını onaylamasak da biz Fatih'e bile anlayış gösteren Şerbo izleyicileri olarak Görkem'e de farklı bir yerden bakabiliriz. Zekası, stratejik hamleleri ve sert tavırlarıyla herkesi etkisi altına alan Görkem kendisini savunmak için sert bir kişilik geliştirmiş. Onu haklı bulmamıza neden olan pek çok sebep var, işte Görkem’i anlamanızı sağlayacak 10 güçlü neden!

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1. Aile Baskısı ve Zorla Evlendirilme Tehdidi

1. Aile Baskısı ve Zorla Evlendirilme Tehdidi

Görkem, ailesinin onu zorla evlendirmeye çalıştığı bir ortamda büyüdü. Annesi ölüm döşeğinde olduğundan devamlı kızına 'Evlen' diye baskı yaptı. Görkem aslında iş hayatına atılmak istiyordu. Evde örnek alabileceği bir anne-baba ilişkisi de olmadığı için güvensiz yetişti. Bu durum, ona hem psikolojik hem de duygusal anlamda zarar vermiş olabilir. Kendi hayatını ve seçimlerini kontrol etme hakkı, ona verilmemiş gibi görünüyor.

2. Eğitim ve Kariyer Engellemeleri

2. Eğitim ve Kariyer Engellemeleri

Görkem'in eğitimi ve kariyeri, ailesinin geleneksel düşünceleri yüzünden engellenmeye çalışıldı. Ailesinin 'Kız çocuğu evde annesiyle oturur.' bakış açısı nedeniyle Görkem abisi ile birlikte iş yerinde yer edinmek için aşırı çabalamak zorunda kaldı. Kendi potansiyelini gerçekleştirmek isteyen bir kadının önü, toplumun katı normları yüzünden kapandı.

3. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

3. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

Kadınların toplumda genellikle ikinci planda tutulduğu bir çevrede yetişen Görkem, cinsiyetine dayalı haksızlıklar ve eşitsizliklere karşı bir tepki geliştirmiş olabilir. Örneğin babası abisinin iş yerine gelmesini savunurken Görkem'e 'Evde otur' demişti. Hatta kadın olarak iş hayatında olmasının 'uygunsuz' olacağını dile getirmişti. Babasının yerine abisi geçebilecekken Görkem'e iş yerinde sorumluluk verilmemişti.  Bu, onun sert ve soğukkanlı olmasına yol açmış olabilir.

4. Kadın Olmak ve Aile İçi Baskılar

4. Kadın Olmak ve Aile İçi Baskılar

Görkem, ailesinin ona uyguladığı baskılar ve toplumun kadınlara dayattığı rol yüzünden kendini savunmasız hissetmiş olabilir. Daha en başında Görkem'in hikayesi çok çetrefilliydi. Görkem aile baskısı ile tesettüre girmiş bir kadındı. Oysa hayatı böyle yaşamak istemiyordu. Ailesinden gizli şekilde başını açıp gece gezmeye çıkıyordu. Bu da onu güçlü olmak ve kendi ayakları üzerinde durabilmek için daha sert ve mücadeleci biri yaptı. Aynı zamanda ne istediği de ona hiç sorulmadı.

5. Özgürlük İhtiyacı

5. Özgürlük İhtiyacı

Görkem, kendisini sürekli bir kısıtlama altında hissettiği için bu kısıtlamalara karşı direniş gösterdi. Kendi hayatı üzerinde kontrol sahibi olma çabası, onu daha sert ve kararlı hale getirdi. Dışarıya kırılgan olduğunu gösterirse bunun onun aleyhine kullanılacağını düşünüyordu. Çünkü kimseye kendi duygu ve düşüncelerini tam anlamıyla açamamıştı.

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6. Geleneksel Yargılara Karşı Direniş

6. Geleneksel Yargılara Karşı Direniş

Görkem, toplumun geleneksel yargılarına karşı bir duruş sergileyerek kendi yaşamını kurmaya çalışmıştı. Bu, onun hayatı üzerindeki denetimi geri almak adına geliştirdiği stratejilerden biridir. Şu anda Pembe Hanım'ın otoritesine de benzer şekilde saldırarak direniş göstermeye çalışıyor.

7. Kendi Kimliğini Bulma Mücadelesi

7. Kendi Kimliğini Bulma Mücadelesi

Zorla evlendirilmek istenen ve hayatına müdahale edilen bir kadın olarak Görkem, kimliğini bulma ve kendi olmak için mücadele ediyor. Evlendi ancak mutlu olamadı. Çünkü birey olma yolunda ona istekleri sorulmadı. Bu mücadele, zaman zaman sert ve çirkef bir şekilde kendini gösterebiliyor.

8. Aile ve Toplumdan Gelen Olumsuz İletişim

8. Aile ve Toplumdan Gelen Olumsuz İletişim

Görkem’in ailesiyle olan ilişkisi sağlıksız bir biçimde şekillenmiş olabilir. Aile içindeki olumsuz iletişim, ona sürekli bir baskı ve zorbalık oluşturmuş olabilir, bu da onun savunma mekanizmasını tetiklemiş ve sert bir kişilik geliştirmesine yol açtı.

9. Zorla İtaat Etme Zorunluluğu

9. Zorla İtaat Etme Zorunluluğu

Görkem, ailesi ve toplumu tarafından sürekli bir şekilde itaat etmeye zorlanmış bir karakter. Kendi hayatına dair kararları almak, onun için çok zor bir hale gelmiş. Bu da onu topluma karşı isyankar ve kararlı bir hale getirmiştir.

10. Aldatılma, Sevilmeme!

10. Aldatılma, Sevilmeme!

Görkem ne babası tarafından ne de şu anda evli olduğu Fatih tarafından sevilmedi. Hayatındaki erkekler ya onunla çıkar ilişkisi kuruyor ya da aldatıyor. Görkem ailesi yüzünden bulaştığı evlilik meselesini herkesin gönlü olacak şekilde hallettiğini zannetse de travmaları gün yüzüne çıkmak için Görkem'i epey zorluyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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