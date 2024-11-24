Kızılcık Şerbeti'nin En Nefret Edilen Karakteri Görkem’i Anlamak İçin 10 Neden

Kızılcık Şerbeti dizisinin en sevilmeyen karakterlerinden biri şüphesiz Görkem! Diziye girdiği bölümden bu yana tek bir iyi niyetli davranışını görmedik. Kimseye güvenmeyen ve kendisine de güven olmayan Görkem Ömer'e iftira attı; kendini dövdü Nilay'ın üstüne attı; Pembe'nin hakkından geldi. Tüm bu yaptıklarını onaylamasak da biz Fatih'e bile anlayış gösteren Şerbo izleyicileri olarak Görkem'e de farklı bir yerden bakabiliriz. Zekası, stratejik hamleleri ve sert tavırlarıyla herkesi etkisi altına alan Görkem kendisini savunmak için sert bir kişilik geliştirmiş. Onu haklı bulmamıza neden olan pek çok sebep var, işte Görkem’i anlamanızı sağlayacak 10 güçlü neden!