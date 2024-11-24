Esra Erol’da Duygu Dolu Anlar: Hülya Kuran’ın Kızı İlk Kez Ekran Karşısında!

Esra Erol’da programında izleyicilere hem sürpriz hem de duygu dolu anlar yaşatan bir olay gerçekleşti. Yıllardır ekranlardan tanıdığımız tecrübeli avukat Hülya Kuran’ın kızı, annesinin izinden giderek yayında ilk davasını aldı. Evliliklerinde sorun yaşayan bir çiftin boşanma sürecinde avukatlık yapan genç hukukçu, annesine benzerliği ile de dikkat çekti. Esra Erol Zeynep'in başarısını anons ederken Hülya Hanım gözyaşlarını tutamadı. İşte yayında unutulmaz anlar...