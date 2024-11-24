Esra Erol’da Duygu Dolu Anlar: Hülya Kuran’ın Kızı İlk Kez Ekran Karşısında!
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Esra Erol’da Duygu Dolu Anlar: Hülya Kuran’ın Kızı İlk Kez Ekran Karşısında!
Esra Erol’da programında izleyicilere hem sürpriz hem de duygu dolu anlar yaşatan bir olay gerçekleşti. Yıllardır ekranlardan tanıdığımız tecrübeli avukat Hülya Kuran’ın kızı, annesinin izinden giderek yayında ilk davasını aldı. Evliliklerinde sorun yaşayan bir çiftin boşanma sürecinde avukatlık yapan genç hukukçu, annesine benzerliği ile de dikkat çekti. Esra Erol Zeynep'in başarısını anons ederken Hülya Hanım gözyaşlarını tutamadı. İşte yayında unutulmaz anlar...
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Esra Erol'da programında izleyicileri hem şaşırtan hem de duygulandıran bir gelişme yaşandı. Yıllardır ekranda avukatlık tecrübesi ve yönlendirmeleriyle tanınan Hülya Kuran'ın bu kez kızı Zeynep ekranlara çıktı.
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Hülya Kuran’ın kızı, programa katılan ve evliliklerinde sorun yaşayan bir çiftin boşanma davasına avukatlık yaparak annesinin izinden gittiğini gösterdi.
Genç avukatın bu başarı hikayesi, sadece Esra Erol'u değil, Hülya Kuran'ı da derinden etkiledi. Hülya Kuran, Esra Erol'un Zeynep'i anons ettiği sırada gözyaşlarını tutamadı.
Hülya Hanım, kızı Zeynep için Esra Erol'un yayınında "Mesleğini tanıdığı müvekkileri kadar iyi yapabilir. Esra Erol'un yayınında izlediğimiz çiftler Zeynep'in kariyerinde ilerlemesine yardımcı olacaktır." diye konuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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