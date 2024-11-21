Çok Güldük Başımıza Geldi: Güldür Güldür'ün Efsane Skeci Gerçek Oldu!

Güldür Güldür Show hayatın içinden hikayeleri esprili bir dille ekranlara getirmeye devam ederken bu kez skeç gerçek oldu. Güldür Güldür'de geçmişte izleyip çok güldüğümüz bir skecin aynısı Ankara'da yaşandı. Programda kocasından daha çok parası olan kadının hikayesi ele alınmıştı. Ankara'daki olayda da benzer şekilde bir boşanma davası yaşandı. Kadının arsaları, kripto paraları ve borsada hisse senetleri olduğu ortaya çıktı.