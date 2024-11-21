Çok Güldük Başımıza Geldi: Güldür Güldür'ün Efsane Skeci Gerçek Oldu!
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Çok Güldük Başımıza Geldi: Güldür Güldür'ün Efsane Skeci Gerçek Oldu!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DCjZXnBAmUp/
Güldür Güldür Show hayatın içinden hikayeleri esprili bir dille ekranlara getirmeye devam ederken bu kez skeç gerçek oldu. Güldür Güldür'de geçmişte izleyip çok güldüğümüz bir skecin aynısı Ankara'da yaşandı. Programda kocasından daha çok parası olan kadının hikayesi ele alınmıştı. Ankara'daki olayda da benzer şekilde bir boşanma davası yaşandı. Kadının arsaları, kripto paraları ve borsada hisse senetleri olduğu ortaya çıktı.
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Geçtiğimiz günlerde Ankara'da İsmail A. adlı bir muhasebecinin, çalışan karısının evin hiçbir giderine katılmadığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı haberi gündeme gelmişti.
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Mahkeme davalı Fatma A.'yı geliri olmasına rağmen evin giderlerine katılmadığı gerekçesiyle tam kusurlu bularak, çiftin boşanmasına karar verdi.
Yaşanan bu olay herkesi şaşırtırken hikaye Güldür Güldür'ün bir skecine benzetildi. Güldür Güldür Show'da esprili bir dille ele alınan olay günümüzde gerçek olmuştu.
Programda kocasından ayrı para biriktiren kadının zengin olmasına çok gülmüştük. Ankara'daki olayda da Davalı Fatma A.'nın biriktirdiği paralar ile kendisine çok sayıda arsa satın aldığı, kripto parası ve borsada hisse senetleri olduğu ortaya çıktı.
İşte o skeç:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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