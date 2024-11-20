Müge Anlı'ya Çıkıp Kayıp Diye Aradığı Dini Nikahlı Eşini Bulan Adam Kadını Katletti!

Eylül ayında kaybolan dini nikahlı eşini aramak için Hasan F., Müge Anlı'ya başvurmuştu. Müge Anlı'nın yayınında bulunan Aybeniz Top şiddet gördüğünü söylemişti. İkili yayında barışıp evlerine döndüler. Ancak bugün acı haber geldi. bir çocuk annesi Aybeniz Top birlikte yaşadığı Hasan F. tarafından öldürüldü. Müge Anlı cinayeti canlı yayında açıkladı.