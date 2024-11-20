Müge Anlı'ya Çıkıp Kayıp Diye Aradığı Dini Nikahlı Eşini Bulan Adam Kadını Katletti!
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Müge Anlı'ya Çıkıp Kayıp Diye Aradığı Dini Nikahlı Eşini Bulan Adam Kadını Katletti!
Eylül ayında kaybolan dini nikahlı eşini aramak için Hasan F., Müge Anlı'ya başvurmuştu. Müge Anlı'nın yayınında bulunan Aybeniz Top şiddet gördüğünü söylemişti. İkili yayında barışıp evlerine döndüler. Ancak bugün acı haber geldi. bir çocuk annesi Aybeniz Top birlikte yaşadığı Hasan F. tarafından öldürüldü. Müge Anlı cinayeti canlı yayında açıkladı.
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İstanbul’da yaşayan Hasan F., geçtiğimiz ay katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, birlikte yaşadığı ve bir çocuk annesi olan Aybeniz Top’un kaybolduğunu iddia etmişti. Hasan F., programda önce Aybeniz’in kaybolduğunu, ardından zorla kaçırılarak alıkonulduğunu öne sürmüştü.
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Müge Anlı'nın yayınları ile bulunan kadın zorla tutulmadığını söylemişti. Aybeniz Top, programda yaptığı açıklamalarda, ilk eşinden boşandığını ve birlikte yaşadığı Hasan F.’den şiddet gördüğünü dile getirmişti.
Daha sonra çift barışarak Mersin’de, Aybeniz’in babasına ait boş bir evde yaşamaya başladı. Korkunç cinayet burada gerçekleşti.
Hasan F., bir çocuk annesi olan Aybeniz Top ile iddialara göre maddi konular üzerine bir tartışma yaşadı.
Bu tartışmanın ardından Hasan F., Aybeniz Top'u bir eşarp kullanarak boğarak öldürdü. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin sonrasında, Aybeniz Top'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna gönderildi.
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Müge anlı bugünkü yayında açıkladığı kadın cinayeti ile ilgili Hasan F. 'nin, kaçma girişiminde bulunduğu otogarda polis tarafından yakalandığı bilgisi geldi. Ayrıca Hasan F.'nin daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası olduğu ve Aybeniz Top'un adına krediler çektiği iddia edildi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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