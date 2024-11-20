onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekran
Survivor Yarışmacısı Yunus Emre'nin Acun Ilıcalı'ya Verdiği Zararın Miktarı Dudak Uçuklattı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Survivor Yarışmacısı Yunus Emre'nin Acun Ilıcalı'ya Verdiği Zararın Miktarı Dudak Uçuklattı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.11.2024 - 10:44

Survivor'ın olaylı isimlerinden Yunus Emre Özden, sosyal medyada yaptığı itirafla gündeme oturdu. Yaptığı paylaşım kısa bir süre sonra silinen Yunus Emre'nin paylaşımını Mynet paylaştı. Yunus Emre, Acun Ilıcalı'ya yarışma süresince verdiği zararın büyüklüğünü açıkladı. Yarışmacının belirttiği zarar miktarı, şoke etti. Kavga ve tartışmalarıyla sıkça konuşulan Yunus Emre, bu itirafıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: https://www.mynet.com/acun-ilicali-ya...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Survivor'ın en tartışmalı yarışmacılarından biri olan Yunus Emre Özden, takım arkadaşlarıyla yaşadığı çatışmalarla sıkça gündeme gelmişti. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, bu tür durumlar karşısında en ağır cezalarını uygulamıştı.

Survivor'ın en tartışmalı yarışmacılarından biri olan Yunus Emre Özden, takım arkadaşlarıyla yaşadığı çatışmalarla sıkça gündeme gelmişti. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, bu tür durumlar karşısında en ağır cezalarını uygulamıştı.

Yunus Emre, defalarca diskalifiye olma tehlikesi yaşamasına rağmen, yaşadığı bu gerginliklerin Acun Ilıcalı'ya maddi zarar verdiğini kabul etti.

Yunus Emre, defalarca diskalifiye olma tehlikesi yaşamasına rağmen, yaşadığı bu gerginliklerin Acun Ilıcalı'ya maddi zarar verdiğini kabul etti.

Eski Survivor yarışmacısı sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, "Kanala 15-20 milyona yakın zarar verdim. RTÜK'tü 2 tane jetskiydi… Hala gülerek ittiriyor koca yürek ben olsam hazır önüme düşmüşken tekmeyi tokadı basardım. Şakayla karışık… Survivor tarihinin en pahalı yarışmacısıyım galiba…" şeklinde ifadeler kullandı.

Eski Survivor yarışmacısı sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, "Kanala 15-20 milyona yakın zarar verdim. RTÜK'tü 2 tane jetskiydi… Hala gülerek ittiriyor koca yürek ben olsam hazır önüme düşmüşken tekmeyi tokadı basardım. Şakayla karışık… Survivor tarihinin en pahalı yarışmacısıyım galiba…" şeklinde ifadeler kullandı.

İşte dün Yunus Emre'nin hesabında yayınladığı paylaşımı:

İşte dün Yunus Emre'nin hesabında yayınladığı paylaşımı:

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın