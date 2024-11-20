Survivor Yarışmacısı Yunus Emre'nin Acun Ilıcalı'ya Verdiği Zararın Miktarı Dudak Uçuklattı!

Survivor'ın olaylı isimlerinden Yunus Emre Özden, sosyal medyada yaptığı itirafla gündeme oturdu. Yaptığı paylaşım kısa bir süre sonra silinen Yunus Emre'nin paylaşımını Mynet paylaştı. Yunus Emre, Acun Ilıcalı'ya yarışma süresince verdiği zararın büyüklüğünü açıkladı. Yarışmacının belirttiği zarar miktarı, şoke etti. Kavga ve tartışmalarıyla sıkça konuşulan Yunus Emre, bu itirafıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.