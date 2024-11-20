Survivor Yarışmacısı Yunus Emre'nin Acun Ilıcalı'ya Verdiği Zararın Miktarı Dudak Uçuklattı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Survivor Yarışmacısı Yunus Emre'nin Acun Ilıcalı'ya Verdiği Zararın Miktarı Dudak Uçuklattı!
Kaynak: https://www.mynet.com/acun-ilicali-ya...
Survivor'ın olaylı isimlerinden Yunus Emre Özden, sosyal medyada yaptığı itirafla gündeme oturdu. Yaptığı paylaşım kısa bir süre sonra silinen Yunus Emre'nin paylaşımını Mynet paylaştı. Yunus Emre, Acun Ilıcalı'ya yarışma süresince verdiği zararın büyüklüğünü açıkladı. Yarışmacının belirttiği zarar miktarı, şoke etti. Kavga ve tartışmalarıyla sıkça konuşulan Yunus Emre, bu itirafıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'ın en tartışmalı yarışmacılarından biri olan Yunus Emre Özden, takım arkadaşlarıyla yaşadığı çatışmalarla sıkça gündeme gelmişti. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, bu tür durumlar karşısında en ağır cezalarını uygulamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yunus Emre, defalarca diskalifiye olma tehlikesi yaşamasına rağmen, yaşadığı bu gerginliklerin Acun Ilıcalı'ya maddi zarar verdiğini kabul etti.
Eski Survivor yarışmacısı sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, "Kanala 15-20 milyona yakın zarar verdim. RTÜK'tü 2 tane jetskiydi… Hala gülerek ittiriyor koca yürek ben olsam hazır önüme düşmüşken tekmeyi tokadı basardım. Şakayla karışık… Survivor tarihinin en pahalı yarışmacısıyım galiba…" şeklinde ifadeler kullandı.
İşte dün Yunus Emre'nin hesabında yayınladığı paylaşımı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın