Milyoner'de 500 Bin TL'lik Soruyu Açtıran Yarışmacının Son Dakika Kararı Ekrana Kilitledi!
Milyoner'de 500 Bin TL'lik Soruyu Açtıran Yarışmacının Son Dakika Kararı Ekrana Kilitledi!
'Kim Milyoner Olmak İster' bu hafta yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, Meryem Topal başarılı performansıyla dikkat çekti. İkinci barajı geçen yarışmacı, onuncu soruyu açtırarak büyük bir risk aldı. Yarışmacının verdiği şaşırtıcı karar, izleyicilerden büyük alkış topladı. Program, hem bilgi dolu soruları hem de yarışmacıların cesur adımlarıyla izleyiciyi ekran başına kilitledi.
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ATV'nin sevilen programı "Kim Milyoner Olmak İster", bu hafta da izleyicilerin beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de bu hafta Meryem Topal başarılı performansıyla dikkat çekti.
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Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL değerindeki soruyu açtıran yarışmacıyı ekran başındakiler nefeslerini tutarak izledi.
Yarışmacının onuncu soruda karşısına, "Başrolünde Brad Pitt'in olduğu 'Truva' adlı filmde, ana vatanı Amerika kıtası olduğu için milattan önce yıllarda Anadolu'da olması imkansız olan hangi hayvandan birkaç tane görülür?" sorusu çıktı.
Yarışmacı, D şıkkına yakın olsa da kararsız kalınca son dakika yarışmadan çekilme kararı aldı. O esnada izleyenler ve soruyu tahmin edenler ekrana kilitlendi.
Yarışmacı sorunun cevabını doğru bilmesine rağmen verdiği cevap stüdyodakileri ve izleyicileri oldukça şaşırttı.
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Yarışmacı 'D- LAMA' doğru cevabı vermekte kararlı olsaydı 500 bin TL'yi kazanacaktı ve büyük ödülden iki önceki soruyu görmeye hak kazanacaktı. Yarışmacı aldığı karar sonrası yarışmadan 300 bin TL aldı ve yarışmaya veda etti.
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