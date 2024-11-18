Milyoner'de 500 Bin TL'lik Soruyu Açtıran Yarışmacının Son Dakika Kararı Ekrana Kilitledi!

'Kim Milyoner Olmak İster' bu hafta yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, Meryem Topal başarılı performansıyla dikkat çekti. İkinci barajı geçen yarışmacı, onuncu soruyu açtırarak büyük bir risk aldı. Yarışmacının verdiği şaşırtıcı karar, izleyicilerden büyük alkış topladı. Program, hem bilgi dolu soruları hem de yarışmacıların cesur adımlarıyla izleyiciyi ekran başına kilitledi.