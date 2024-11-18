Müge Anlı'ya Damga Vurmuştu: Çakma Kenan İmirzalıoğlu'nu Dolandıran Kadın Tutuklandı!
Müge Anlı'ya Damga Vurmuştu: Çakma Kenan İmirzalıoğlu'nu Dolandıran Kadın Tutuklandı!
Müge Anlı'ya dolandırıldığını söyleyerek katılan Esma Hanım hepimizi çok şaşırtmıştı. Esma Hanım, 35 yıllık eşinin altınlarını başka bir kadına kaptırdığını anlatmıştı. İbrahim Bey, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Selma'ya 2 milyon lira vermişti. Esma Hanım 'Doktor paramı yedi.' diyerek Müge Anlı'dan yardım istemişti. Her şeye rağmen eşini yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na benzeten Esma Hanım'a, Müge Anlı müjdeyi verdi.
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Geçtiğimiz günlerde 2 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Esma Hanım, Müge Anlı'ya başvurmuştu. Eşi İbrahim Bey'in kendisini aldattığı kadına paralarını ve altınlarını kaptırdığını söylemişti.
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Esma Hanım, 36 yıllık eşi İbrahim Bey'in kendisini hastanede bırakıp kadın ile görüşmeye gittiğini söyleyerek hepimizi dumur etmişti.
İddiaya göre, iki sevgili Esma Hanım'ın altınlarını zevkleri için harcamıştı. İbrahim Bey altınları otelde ve masaj salonlarında yediğini itiraf etmişti.
Ancak tüm hatalarına rağmen Esma Hanım, eşini Kenan İmirzalıoğlu'na benzetmişti. O açıklaması sosyal medyada goygoy malzemesi olmuştu.
Çakma Kenan İmirzalıoğlu İbrahim'i dolandıran kendisinden 20 yaş küçük Selma tutuklandı. Müge Anlı müjdeyi bugünkü yayında verdi.
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