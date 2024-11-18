Müge Anlı'ya Damga Vurmuştu: Çakma Kenan İmirzalıoğlu'nu Dolandıran Kadın Tutuklandı!

Müge Anlı'ya dolandırıldığını söyleyerek katılan Esma Hanım hepimizi çok şaşırtmıştı. Esma Hanım, 35 yıllık eşinin altınlarını başka bir kadına kaptırdığını anlatmıştı. İbrahim Bey, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Selma'ya 2 milyon lira vermişti. Esma Hanım 'Doktor paramı yedi.' diyerek Müge Anlı'dan yardım istemişti. Her şeye rağmen eşini yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na benzeten Esma Hanım'a, Müge Anlı müjdeyi verdi.