Büyük Beklentilerle Başlamıştı: TRT 1'in İddialı Dizisi İçin Şaşırtan Final Kararı!
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Büyük Beklentilerle Başlamıştı: TRT 1'in İddialı Dizisi İçin Şaşırtan Final Kararı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan TRT 1 dizisi, ekran macerasını noktalama kararı aldı. Yayınlandığı süre boyunca izleyicisine görsel bir şölen sunan yapım, final bölümüyle veda etmeye hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, karakterlerin dramatik hikayeleri ve çarpıcı sahneleriyle gündeme gelen dizi, reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayınca yolun sonuna geldi. Ancak gelen haberler, dizinin final kararında ufak bir değişiklik olabileceğini de işaret ediyor. Seyirciler, bu beklenmedik ayrılığın detaylarını merakla takip ediyor!
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TRT ekranlarında yayınlanan ve 2 sezondur beğeniyle takip edilen dizi final kararı aldı. Üzücü haberi Birsen Altuntaş duyurdu.
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Olgun Şimşek (Celal Ağa) ve Ayten Uncuoğlu (Paşa Kadın) başta olmak üzere Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Merih Öztürk, İsmail Hakkı, İpek Karapınar, Baran Bölükbaşı ve Erkan Bektaş gibi pek çok sevilen ismin rol aldığı “Kara Ağaç Destanı” dizisinin final yapacağı netleşti.
Yarın akşam 26. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan dizinin, reytinglerinde ciddi bir artış yaşanması durumunda final tarihinin bir-iki bölüm uzatılabileceği de konuşuluyor.
Ancak şu anki planlamaya göre “Kara Ağaç Destanı” ikinci sezon ortasında izleyicisine veda edecek.
Siz diziyi takip ediyor muydunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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