Esra Erol'un Ekibine Taş ve Sopalarla Saldırdılar! Kayıp Fatih'in Ailesi Gözaltında!
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Esra Erol'un Ekibine Taş ve Sopalarla Saldırdılar! Kayıp Fatih'in Ailesi Gözaltında!
Bir süredir Esra Erol'da aranan Fatih Aydın ile ilgili sonuca henüz ulaşılamadı. 7 Temmuz'dan bu yana kayıp olan Fatih'i aramak için ailesinin evine ekibini gönderen Esra Erol yayında bir şok yaşadı. Fatih'in ailesinden kuzenleri Esra Erol'un ekibine taş ve sopalarla saldırdı. Olaya müdahale eden polis aile üyelerini gözaltına aldı.
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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının gündeminde bugün de Fatih Aydın kaybı vardı. Rabia Aydın 7 Temmuz 2024 tarihinden beri kayıp olan oğlunun bulunması için stüdyodaydı.
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21 yaşındaki Fatih Aydın'ın kaybının bulunması için ekip arkadaşlarını son yıllarda yanında yaşadığı teyzesinin evine gönderen Esra Erol şoke eden olayı paylaştı. Fatih'in teyze çocukları Esra Erol'un ekibine taş ve sopalarla saldırdı.
Büyük taş parçalarını muhabir Ülkü'ye fırlatan ve hakaretler eden kişiler mahallede olay çıkardı. Polisi arayanlar da onlar oldu ancak gecenin sonunda gözaltına alındılar.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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