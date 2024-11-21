Esra Erol'un Ekibine Taş ve Sopalarla Saldırdılar! Kayıp Fatih'in Ailesi Gözaltında!

Bir süredir Esra Erol'da aranan Fatih Aydın ile ilgili sonuca henüz ulaşılamadı. 7 Temmuz'dan bu yana kayıp olan Fatih'i aramak için ailesinin evine ekibini gönderen Esra Erol yayında bir şok yaşadı. Fatih'in ailesinden kuzenleri Esra Erol'un ekibine taş ve sopalarla saldırdı. Olaya müdahale eden polis aile üyelerini gözaltına aldı.