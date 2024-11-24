Efsane Geri Sarıyor: Çok Güzel Hareketler’in Kahkahalara Boğan 10 Skeci

Çok Güzel Hareketler Bunlar, yıllardır ekranlara damga vurmuş skeçleriyle hepimizin kalbinde ayrı bir yer edindi. Zekice yazılmış diyaloglar, başarılı oyunculuklar ve kahkaha garantili sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı. Peki, yıllar içinde iz bırakan o unutulmaz skeçleri hatırlamaya ne dersiniz? İşte sizi tekrar güldürecek, gülmekten yerlere yatıracak ve anılara götürecek 10 efsane skeç! Hazırsanız kahkaha maratonu başlıyor!