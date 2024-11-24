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Müge Anlı’ya Çıkan Adam İsyan Etti: Kayıp Aranırken Yayınlar İptal Edilmişti!

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Müge Anlı’ya Çıkan Adam İsyan Etti: Kayıp Aranırken Yayınlar İptal Edilmişti!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
24.11.2024 - 11:26

Hikmet Akteke, 5 yıl önce kaybolan abisi Vakkas Akteke’yi aramak için 5 yıl önce Müge Anlı’nın programına başvurmuştu. 65 yaşındaki abisi için yayına çıkan Hikmet Akteke, yayının iptal edilmesine isyan etti. Tiktok’ta yayınladığı bir videoda, abisinin hala bulunamadığını belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu. Vakkas Akteke'nin kaybını aramayı Müge Anlı yayınında dürüstçe ifade ederek kendisi bırakmıştı. Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ı etiketleyen Hikmet Akteke, sosyal medyadan yardım istemeye devam ediyor.

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Hikmet Akteke, 5 yıl önce kaybolan abisi Vakkas Akteke’yi bulabilmek için Müge Anlı’nın programına başvurmuş, ancak süreç beklenmedik şekilde yarım kalmıştı.

Hikmet Akteke, 5 yıl önce kaybolan abisi Vakkas Akteke’yi bulabilmek için Müge Anlı’nın programına başvurmuş, ancak süreç beklenmedik şekilde yarım kalmıştı.

Kayıp Vakkas Akteke'nin eşi Meryem Hanım canlı yayına katıldıktan sonra Hikmet Bey'in açıklamalarına göre, "Çeşitli sebeplerle" yayın iptal edilmişti. Ancak Müge Anlı, akrabaların açıklamaları sonrası olayı kendisi araştırmak istememişti.

Kayıp Vakkas Akteke'nin eşi Meryem Hanım canlı yayına katıldıktan sonra Hikmet Bey'in açıklamalarına göre, "Çeşitli sebeplerle" yayın iptal edilmişti. Ancak Müge Anlı, akrabaların açıklamaları sonrası olayı kendisi araştırmak istememişti.

Aileden gelen çelişkili ifadeler ve kaybolmadan önce Vakkas Bey’in kızıyla yaptığı konuşma, olayın daha da karmaşık bir hal almasına neden oldu. Müge Anlı "Ben her kaybı aramak zorunda değilim. Vakkas Akteke aramama hakkımı kullanıyorum. Bu duruma bir kere düştüm. Babasını öldüren kızda. O zamanda söyledim bilseydim almazdım diye. Bence siz jandarmaya başvurun çok özür diliyorum.” diye açıklama yapmıştı.

Aileden gelen çelişkili ifadeler ve kaybolmadan önce Vakkas Bey’in kızıyla yaptığı konuşma, olayın daha da karmaşık bir hal almasına neden oldu. Müge Anlı "Ben her kaybı aramak zorunda değilim. Vakkas Akteke aramama hakkımı kullanıyorum. Bu duruma bir kere düştüm. Babasını öldüren kızda. O zamanda söyledim bilseydim almazdım diye. Bence siz jandarmaya başvurun çok özür diliyorum.” diye açıklama yapmıştı.

65 yaşındaki Vakkas Akteke’nin kaybıyla ilgili araştırmaların sonlandırılmasına isyan eden Hikmet Akteke, Tiktok üzerinden yaptığı bir paylaşımda isyan etti.

65 yaşındaki Vakkas Akteke’nin kaybıyla ilgili araştırmaların sonlandırılmasına isyan eden Hikmet Akteke, Tiktok üzerinden yaptığı bir paylaşımda isyan etti.

Yayının iptal edilmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirten yaşlı adam, “Abime ne olduğunu hala bilmiyoruz. Yayın da iptal oldu. Bana yardım edin." diyerek kamuoyuna seslendi.

Yayının iptal edilmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirten yaşlı adam, “Abime ne olduğunu hala bilmiyoruz. Yayın da iptal oldu. Bana yardım edin." diyerek kamuoyuna seslendi.
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Kardeşinin akıbetini öğrenmek isteyen Hikmet Akteke paylaşımına diğer kayıp vakalarının işlendiği Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programlarını da etiketledi.

Kardeşinin akıbetini öğrenmek isteyen Hikmet Akteke paylaşımına diğer kayıp vakalarının işlendiği Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programlarını da etiketledi.

Neler olmuştu?

Neler olmuştu?

Mersin’in Gülnar ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Vakkas Akteke, 10 Ocak 2019'da kayboldu. İddialara göre, kaybolduğu gün kayın biraderi Ali Çabuk ile buluşarak tarlasını geri alırken, eşi Meryem Akteke ve kayın biraderini dolandırıcılıkla suçlayarak jandarmaya şikayet etti. Şikayetinin ardından Vakkas Akteke esrarengiz bir şekilde kayboldu. 9 ay boyunca kaybolan babasını bulmak için kızı Gülenay Çandır, Müge Anlı'nın programına başvurdu ve babasına annesi Meryem ve kardeşi Umut’un zarar vermiş olabileceğini belirtti. Eşi Meryem, kaybolmadan önce Vakkas’ın yaşadığı evin anahtarını istediğini ve ertesi gün geri teslim ettiklerini açıkladı. Gülenay Çandır, canlı yayında babasının gitmeden önce kendisine 'Ben gideceğim başka bir köye yerleşeceğim, telefonumu da kapatacağım, kimse bana ulaşamayacak. Annenin bana yaptıklarının hesabını ödeteceğim, bu onun iyi günleri, bu günler' dediğini söyledi. Ancak Müge Anlı, kayıp Vakkas Akteke’yi aramama kararı alarak, 'Ben her kaybı aramak zorunda değilim. Vakkas Akteke aramama hakkımı kullanıyorum. Bu duruma bir kere düştüm. Babasını öldüren kızda. O zamanda söyledim bilseydim almazdım diye. Bence siz jandarmaya başvurun' diyerek izleyicilerden özür diledi.

Siz Vakkas Akteke'nin kaybını Müge Anlı'dan hatırlıyor musunuz?

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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