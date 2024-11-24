Müge Anlı’ya Çıkan Adam İsyan Etti: Kayıp Aranırken Yayınlar İptal Edilmişti!

Mersin’in Gülnar ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Vakkas Akteke, 10 Ocak 2019'da kayboldu. İddialara göre, kaybolduğu gün kayın biraderi Ali Çabuk ile buluşarak tarlasını geri alırken, eşi Meryem Akteke ve kayın biraderini dolandırıcılıkla suçlayarak jandarmaya şikayet etti. Şikayetinin ardından Vakkas Akteke esrarengiz bir şekilde kayboldu. 9 ay boyunca kaybolan babasını bulmak için kızı Gülenay Çandır, Müge Anlı'nın programına başvurdu ve babasına annesi Meryem ve kardeşi Umut’un zarar vermiş olabileceğini belirtti. Eşi Meryem, kaybolmadan önce Vakkas’ın yaşadığı evin anahtarını istediğini ve ertesi gün geri teslim ettiklerini açıkladı. Gülenay Çandır, canlı yayında babasının gitmeden önce kendisine 'Ben gideceğim başka bir köye yerleşeceğim, telefonumu da kapatacağım, kimse bana ulaşamayacak. Annenin bana yaptıklarının hesabını ödeteceğim, bu onun iyi günleri, bu günler' dediğini söyledi. Ancak Müge Anlı, kayıp Vakkas Akteke’yi aramama kararı alarak, 'Ben her kaybı aramak zorunda değilim. Vakkas Akteke aramama hakkımı kullanıyorum. Bu duruma bir kere düştüm. Babasını öldüren kızda. O zamanda söyledim bilseydim almazdım diye. Bence siz jandarmaya başvurun' diyerek izleyicilerden özür diledi.