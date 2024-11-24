MasterChef'te Yarışmacılara Verilen Altın Kaşık Gerçek Altın mı? Değeri Ne Kadar?

MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken ödüllerinden biri olan altın kaşık, yarışmacılara şefler tarafından özel bir sembol olarak veriliyor. MasterChef jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya 2024 sezonunda Ezgi'ye altın kaşık vermişti. Peki, bu altın kaşık gerçek altından mı yapılıyor? MasterChef izleyicileri, bu kaşığın gerçekte ne olduğunu ve değerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Detaylara bakalım...