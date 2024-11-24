RTÜK Başkanı'nın Fazla Sert Açıklamasından MasterChef'te Altın Kaşığın Değerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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RTÜK Başkanı'nın Fazla Sert Açıklamasından MasterChef'te Altın Kaşığın Değerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
24 Kasım Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef'te ilk 10 yarışmacı sonunda belli oldu. Büyük finale yaklaşık bir buçuk ay kalmasının ardından yapılan yemeklerin zorluk seviyesiyle birlikte heyecan da arttı. Eda, Muratcan, Semih ve Kaan'ın eleme olduğu gecede kıyasıya bir mücadele yaşandı. 11. olarak MasterChef'e veda eden kim oldu?
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2. Survivor 2025 için geri sayım başladı! Yarışmacıların yavaş yavaş netleşmeye başladığı programda pek çok isim için de iddia ortaya atılıyor. Kimi bu iddiaları yalanlarken, kimisi de ucunu açık bırakarak merak uyandırmaya devam ediyor. Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza da adı Survivor 2025 ile anılan isimlerden biri. Katılım durumuyla ilgili henüz net bir açıklama yapmayan Efecan, X hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Söyledikleriyle yarışmayı mı kastediyor, buyurun birlikte bakalım...
3. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, televizyonda yer alan dizi, program ve spor müsabakalarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. "RTÜK ve şahsım üzerinden yapılan eleştiriler ve yapıcı yorumların tamamını dikkatle takip ediyoruz." diyen Şahin, RTÜK'ün sansür kurumu olmadığını vurguladı. "Üst Kurulumuz son dönemde millî ve manevi değerlerimizi tahrip eden yayınlara 119 kez müeyyide uygulamıştır. Şiddet içeriklerine 18, terör propagandası içeren yayınlara ise 14 kez yaptırım uygulanmıştır." diyen RTÜK Başkanı, yayınladığı mesajda sert ifadelere yer verdi.
4. MasterChef Türkiye'de dün akşam yaşananlar izleyicide tepki uyandırdı. Şeflerin Kerem'e davranışları gündem oldu.
5. MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken ödüllerinden biri olan altın kaşık, yarışmacılara şefler tarafından özel bir sembol olarak veriliyor. MasterChef jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya 2024 sezonunda Ezgi'ye altın kaşık vermişti. Peki, bu altın kaşık gerçek altından mı yapılıyor? MasterChef izleyicileri, bu kaşığın gerçekte ne olduğunu ve değerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Detaylara bakalım...
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6. Kızılcık Şerbeti dizisinin en sevilmeyen karakterlerinden biri şüphesiz Görkem! Diziye girdiği bölümden bu yana tek bir iyi niyetli davranışını görmedik. Kimseye güvenmeyen ve kendisine de güven olmayan Görkem Ömer'e iftira attı; kendini dövdü Nilay'ın üstüne attı; Pembe'nin hakkından geldi. Tüm bu yaptıklarını onaylamasak da biz Fatih'e bile anlayış gösteren Şerbo izleyicileri olarak Görkem'e de farklı bir yerden bakabiliriz. Zekası, stratejik hamleleri ve sert tavırlarıyla herkesi etkisi altına alan Görkem kendisini savunmak için sert bir kişilik geliştirmiş. Onu haklı bulmamıza neden olan pek çok sebep var, işte Görkem’i anlamanızı sağlayacak 10 güçlü neden!
7. TRT'nin yeni dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Alina Boz'un da yer aldığı ekibe Kızılcık Şerbeti'nden transfer oyuncu geldi. Şerbo'dan apar topar ayrılan Şebnem Dönmez ekranları bırakmamaya karar verdi. Heves karakteri ile tepki çeken Dönmez'in yeni dizisini Birsen Altuntaş duyurdu. İşte, Şebnem Dönmez'in yeni dizisi....
8. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
9. Hikmet Akteke, 5 yıl önce kaybolan abisi Vakkas Akteke’yi aramak için 5 yıl önce Müge Anlı’nın programına başvurmuştu. 65 yaşındaki abisi için yayına çıkan Hikmet Akteke, yayının iptal edilmesine isyan etti. Tiktok’ta yayınladığı bir videoda, abisinin hala bulunamadığını belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu. Vakkas Akteke'nin kaybını aramayı Müge Anlı yayınında dürüstçe ifade ederek kendisi bırakmıştı. Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ı etiketleyen Hikmet Akteke, sosyal medyadan yardım istemeye devam ediyor.
10. Kısmetse Olur ile ünlenen Yaren, bu kez radikal bir değişimle gündeme geldi. Programdaki aşk hikayeleri ve estetik operasyonlarıyla sık sık konuşulan Yaren, şimdilerde tesettüre girdiği iddialarıyla hayranlarını şaşırttı. Instagram profilindeki yüzünün açıkça göründüğü fotoğrafları silen Yaren’in, “başka bir yaşam tarzı” tercih ettiği konuşuluyor. Konu ile ilgili yaptığı açıklama ile de merak uyandıran Yaren, "Yakında açıklayacağım." diyerek soru işaretleri bıraktı. Takipçileri, Yaren'in yeni tarzıyla ilgili detayları heyecanla bekliyor.
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11. Esra Erol’da programında izleyicilere hem sürpriz hem de duygu dolu anlar yaşatan bir olay gerçekleşti. Yıllardır ekranlardan tanıdığımız tecrübeli avukat Hülya Kuran’ın kızı, annesinin izinden giderek yayında ilk davasını aldı. Evliliklerinde sorun yaşayan bir çiftin boşanma sürecinde avukatlık yapan genç hukukçu, annesine benzerliği ile de dikkat çekti. Esra Erol Zeynep'in başarısını anons ederken Hülya Hanım gözyaşlarını tutamadı. İşte yayında unutulmaz anlar...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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