Kimi Zaman Güldürüp Kimi Zaman Hüzne Boğan Okul Konulu 11 Yerli Dizi
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Kimi Zaman Güldürüp Kimi Zaman Hüzne Boğan Okul Konulu 11 Yerli Dizi
Dizi sektöründe dünya çapında başarı elde eden Türk dizileri, güncel ya da değil her dönem izlenebilme özelliğine sahip. Türü ne olursa olsun bu kadar beğeni toplamasındaki en büyük etken, çoğunlukla hayatımızdan parçalar taşıması ve içindeki dramı fazlasıyla iyi yansıtması olarak görülebilir. Bunlardan biri de hiç şüphesiz okul ve eğitim konulu diziler... Özellikle lise dönemini anlatan okul dizileri büyük ilgi görüyor. Geçmişten bugüne her izleyicide ayrı bir yeri olan okul konuları sizler için derledik.
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1. Çılgın Bediş (1996-2001)
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2. Koçum Benim (2002-2004)
3. Lise Defteri (2003-2004)
4. Kampüsistan (2003-2004)
5. Hayat Bilgisi (2003-2006)
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6. Arka Sıradakiler (2007-2012)
7. Küçük Sırlar (2010-2011)
8. Pis Yedili (2011-2014)
9. Güneşi Beklerken (2013-2014)
10. Lise Devriyesi (2017)
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11. Öğretmen (2020)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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