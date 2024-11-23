Kimi Zaman Güldürüp Kimi Zaman Hüzne Boğan Okul Konulu 11 Yerli Dizi

Dizi sektöründe dünya çapında başarı elde eden Türk dizileri, güncel ya da değil her dönem izlenebilme özelliğine sahip. Türü ne olursa olsun bu kadar beğeni toplamasındaki en büyük etken, çoğunlukla hayatımızdan parçalar taşıması ve içindeki dramı fazlasıyla iyi yansıtması olarak görülebilir. Bunlardan biri de hiç şüphesiz okul ve eğitim konulu diziler... Özellikle lise dönemini anlatan okul dizileri büyük ilgi görüyor. Geçmişten bugüne her izleyicide ayrı bir yeri olan okul konuları sizler için derledik.