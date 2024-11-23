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Kimi Zaman Güldürüp Kimi Zaman Hüzne Boğan Okul Konulu 11 Yerli Dizi

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Kimi Zaman Güldürüp Kimi Zaman Hüzne Boğan Okul Konulu 11 Yerli Dizi

yerli dizi okul
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.11.2024 - 01:24

Dizi sektöründe dünya çapında başarı elde eden Türk dizileri, güncel ya da değil her dönem izlenebilme özelliğine sahip. Türü ne olursa olsun bu kadar beğeni toplamasındaki en büyük etken, çoğunlukla hayatımızdan parçalar taşıması ve içindeki dramı fazlasıyla iyi yansıtması olarak görülebilir. Bunlardan biri de hiç şüphesiz okul ve eğitim konulu diziler... Özellikle lise dönemini anlatan okul dizileri büyük ilgi görüyor. Geçmişten bugüne her izleyicide ayrı bir yeri olan okul konuları sizler için derledik.

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1. Çılgın Bediş (1996-2001)

1. Çılgın Bediş (1996-2001)

Lise ve komedi denince akla ilk gelen dizilerden biri Çılgın Bediş. Üstünden bunca yıl geçmesine rağmen hala açıp açıp izlememize hiçbir şey engel olamaz elbette.

2. Koçum Benim (2002-2004)

2. Koçum Benim (2002-2004)

Lise hayatının belki de en eğlenceli, en aramızdan yansıması olan Koçum Benim, öğrencilerin öğretmenlerle ve birbirleriyle ilişkilerine değindiğinden ayrı bir yere sahipti.

3. Lise Defteri (2003-2004)

3. Lise Defteri (2003-2004)

Ergen sorunları denince de ilk akla gelen dizilerden biri olan Lise Defteri, tüm gerçekliğiyle liseli sorunlarına değindiği için büyük bir beğeni toplamıştı.

4. Kampüsistan (2003-2004)

4. Kampüsistan (2003-2004)

'Hep lise dedik, biraz da üniversiteli gençlere yönelelim.' diyen Kampüsistan, zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyordu.

5. Hayat Bilgisi (2003-2006)

5. Hayat Bilgisi (2003-2006)

Afet Öğretmen ve öğrencileriyle kurduğu iletişim ile öğrencilerin hayatlarına dair detaylara hakim olduğumuz Hayat Bilgisi pek çoğumuz için ayrı bir yere sahip.

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6. Arka Sıradakiler (2007-2012)

6. Arka Sıradakiler (2007-2012)

Liseyle başlayıp 'Bir insan grubunun başına daha neler gelebilir?' diye düşündüren Arka Sıradakiler, o kadar sevilmişti ki 6 sezon boyunca ekranlara gelmeye devam etti.

7. Küçük Sırlar (2010-2011)

7. Küçük Sırlar (2010-2011)

Gossip Girl'ün bir uyarlaması olan Küçük Sırlar, büyük ilgiyle izlenmişti.

8. Pis Yedili (2011-2014)

8. Pis Yedili (2011-2014)

Komedi ve dramı bir arada izlediğimiz Pis Yedili de Arka Sıradakiler gibi çok sevilmiş ve yine aynı şekilde dert, tasa sahibi yapmasına rağmen ilgiyle izlenmeyi sürdürmüştü.

9. Güneşi Beklerken (2013-2014)

9. Güneşi Beklerken (2013-2014)

Her ne kadar Koçum Benim ya da Lise Defteri izlenimi verse de hikayesi farklı olan Güneşi Beklerken, şimdilerde fazlasıyla popüler olan oyuncuların adeta çıkış noktası olmuştu.

10. Lise Devriyesi (2017)

10. Lise Devriyesi (2017)

Komiser yardımcısının görevi gereği liseye öğrenci olarak sızmasıyla başlayan hikaye, komedi ve aşk hikayesiyle birleşmişti.

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11. Öğretmen (2020)

11. Öğretmen (2020)

Pandemiye kurban giden Öğretmen dizisi, Akif Öğretmen'in insanlık dersi vermek için bambaşka bir yol seçmesiyle ilginç bir hal almıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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