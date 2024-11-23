Bu Sefer Atılan Kaşık Değildi! MasterChef Türkiye'de Eleme Potasına Giren Yarışmacı Belli Oldu
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Bu Sefer Atılan Kaşık Değildi! MasterChef Türkiye'de Eleme Potasına Giren Yarışmacı Belli Oldu
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı devam ediyor. Yarışmacılar haftanın ilk 10'una girmek için kıyasıya rekabet etti. 23 Kasım akşamı yayınlanan programda eleme adayı kim oldu? MasterChef'te eleme potasına kim girdi? Danilo Şef kaşık attı mı? İşte detaylar...
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MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı her hafta olduğu gibi tüm rekabetiyle devam ediyor. Hafta boyunca yayınlanan yarışmada eleme adayları Kaan, Semih ve Eda oldu.
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Yarışmacılar son 10'a kalabilmek için tüm hünerlerini şefler karşısında sergilediler. 23 Kasım akşamı yayınlanan programın ilk etabında Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan arabaşı çorbası yapmalarını istedi.
Şeflerin değerlendirmesinin ardından en başarılı tabakları yapan yarışmacılar Erim, Beyza, Emre ve Alper oldu. Yarışmanın ikinci yani yaratıcılık aşamasında ise şefler çok yaratıcı bir konseptle karşımızdaydı.
Şefler yarışmacılara kendi fotoğraflarını verip onları yansıtan yemekler pişirmelerini istedi. Yapılan değerlendirmenin ardından çok komik bir olay yaşandı. Danilo Şef, Kerem'in tabağına kaşık atacakmış gibi bir hamle yaptı.
Yarışmacıların hepsi kaşık atacaklarını düşünürken Danilo Şef, Kerem'in tabağına çatal attı. Eleme potasına ise tabağından kılçık çıktığı için Muratcan girdi.
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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