Bu da İtalyan Usulü! MasterChef Jürisi Danilo Zanna, Ospitalita Italiana Ödülü Almaya Layık Görüldü
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Bu da İtalyan Usulü! MasterChef Jürisi Danilo Zanna, Ospitalita Italiana Ödülü Almaya Layık Görüldü
MasterChef'in en sempatik jürisi Danilo Zanna, İtalya'dan çok prestijli bir ödüle layık görüldü. Ünlü şef ve sunucu İtlayan misafirperverliği anlamına gelen Ospitalita Italiana ödülünü kazandı. Peki Ospitalita Italiana kimlere veriliyor? Danilo Şef bu ödülü nasıl kazandı? İşte detaylar...
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MasterChef Türkiye'nin sempatik sunucusu Danilo Zanna'nın Türkiye'de neler yaptığını hepiniz az çok biliyorsunuzdur. Aşçılık mesleğini ailesinden devralan Zanna, Türk mutfağıyla ilgilendiği için ta ülkesinden kalkıp buralara yerleşmişti.
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Danilo Zanna Türkiye'de hem İtalyan hem de Türk yemeklerinin olduğu bir restoran açmış ve daha sonrasında 'Zahide ile Hayata Yetiş' programında yemek şefi olarak yer alınca televizyon kariyeri de başlamıştı.
Bundan sonrasını hepiniz az çok biliyorsunuz zaten: 'İtalyan İşi' adlı yemek programı, 'Elin Oğlu', 'Lezzetin Şarkısı' ve sonunda MasterChef Türkiye derken ününe ün katmıştı.
Televizyon kariyeri bir yana Danilo Zanna gastronomi kariyeriyle de göz dolduruyor. Ünlü şef İzmir, Bursa ve İstanbul’da dört ayrı restoranda İtalyan mutfağının lezzetlerini sunmaya devam ediyor. Ve bu çalışması da gözlerden kaçmıyor.
Zira Danio Şef ile alakalı harika bir gelişme var. Zanna, İtalya’nın en prestijli gastronomi ödüllerinden birisi olan Ospitalita Italiana'ya layık görüldü.
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Ospitalita Italiana'nın kelime anlamıysa İtalyan misafirperverliği. Ödül İtalyan mutfak kültürünü dünya çapında yayan ve en iyi şekilde tanıtan şeflere veriliyor. Siz Danilo Zanna'ın Türkiye'deki kariyeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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