Ezgi Mola'nın Başrolde Oynadığı İngiliz Uyarlaması Olan Dizinin Kadrosuna Bir Oyuncu Daha Katıldı
Ezgi Mola'nın Başrolde Oynadığı İngiliz Uyarlaması Olan Dizinin Kadrosuna Bir Oyuncu Daha Katıldı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
Nur Sürer 'Mukadderat' filmiyle Antalya Altın Portakal’da En İyi Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştü. Ünlü oyuncu şimdilerde yeni bir diziyle ekranlara dönüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sürer, Show TV'nin 'Yeni Bir Gün' dizisinde rol alacak. Dizinin başrolünde Ezgi Mola oynayacak. İşte detaylar...
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Nur Sürer geçtiğimiz ay 'Mukadderat' filmiyle Antalya Altın Portakal’da En İyi Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştü.
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Ünlü oyuncu bu filmde kocasının ölümünden sonra tekrar evlenmek isteyen Sultan karakterini canlandırmıştı.
Sürer'den şimdilerde yepyeni bir dizi haberi var. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Ay Yapım ile anlaşarak Show TV'nin 'Yeni Bir Gün' dizisinde rol aldı.
Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Yeni Bir Gün' İngiliz yapımı 'Keeping Faith' dizisinden uyarlanıyor. Dizi, doğum iznindeyken evden çıkıp kayıplara karışan Nehir adlı bir avukatın hikayesini konu alıyor.
Dizide Nehir karakterini Ezgi Mola canlandırırken Nur Sürer onun kayınvalidesi Güngör karakterine hayat veriyor. Bakalım bu dizinin oyuncu kadrosuna daha kimler dahil olacak, merakla beklemedeyiz.
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