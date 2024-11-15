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Leyla Dizisinin Oyuncusu Alperen Duymaz Son Yaz Dizisinde Aklından Hiç Çıkmayan Sahneyi Anlattı

Leyla Dizisinin Oyuncusu Alperen Duymaz Son Yaz Dizisinde Aklından Hiç Çıkmayan Sahneyi Anlattı

yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
15.11.2024 - 17:39

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde Civan karakterine hayat veren Alperen Duymaz, rol arkadaşı Cemre Baysel ile birlikte magazin dergisi Hello!'nun yeni sayısına konuk oldu. Duymaz verdiği röportajda Ali Atay ile birlikte oynadığı Son Yaz dizisindeki unutamadığı sahneyi anlattı. Sahnenin kendinde bıraktığı hissi samimi bir şekilde açıkladı. Neden unutamadığını da dile getirdi. İşte detaylar...

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Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde Civan karakterine hayat veren Alperen Duymaz, rol arkadaşı Cemre Baysel ile birlikte magazin dergisi Hello!'nun yeni sayısına konuk oldu.

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde Civan karakterine hayat veren Alperen Duymaz, rol arkadaşı Cemre Baysel ile birlikte magazin dergisi Hello!'nun yeni sayısına konuk oldu.

Duymaz verdiği röportajda çok samimi açıklamalarda bulundu. 2021 yılında Son Yaz dizisinde Akgün Gökalp Taşkın karakterini canlandıran oyuncu dizide unutamadığı sahneyi anlattı.

Duymaz verdiği röportajda çok samimi açıklamalarda bulundu. 2021 yılında Son Yaz dizisinde Akgün Gökalp Taşkın karakterini canlandıran oyuncu dizide unutamadığı sahneyi anlattı.

Alperen Duymaz yaptığı açıklamada,

Alperen Duymaz yaptığı açıklamada,

“Ali Abi ile çektiğim dizide Savcı Selim’in Akgün’e saat hediye ettiği sahnede kilitlendim. Lafların olduğu bir sahneydi, laflarımı veremedim. Ali abi de veremedi. Karşılıklı ağlaştık. Laflarımı verdiğim bir versiyonunu da çekmiştik sonra' dedi.

Ünlü oyuncu devamında yaşadığı hissi anlattı:

Ünlü oyuncu devamında yaşadığı hissi anlattı:

'Yönetmenimiz sahnenin böyle yayınlanmasını istediğini söyledi. Lafları veremediğim hali yayınlandı. O sahneyi çektiğimiz gün zor kendime geldim. Eve giderken ara ara burnum sızladı o gün. Hâlâ sızlar aklıma geldikçe' sözlerini ekledi.

Alperen Duymaz ile Ali Atay'ın o sahnesini buradan izleyebilirsiniz:

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