Leyla Dizisinin Oyuncusu Alperen Duymaz Son Yaz Dizisinde Aklından Hiç Çıkmayan Sahneyi Anlattı

“Ali Abi ile çektiğim dizide Savcı Selim’in Akgün’e saat hediye ettiği sahnede kilitlendim. Lafların olduğu bir sahneydi, laflarımı veremedim. Ali abi de veremedi. Karşılıklı ağlaştık. Laflarımı verdiğim bir versiyonunu da çekmiştik sonra' dedi.