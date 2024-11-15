Leyla Dizisinin Oyuncusu Alperen Duymaz Son Yaz Dizisinde Aklından Hiç Çıkmayan Sahneyi Anlattı
Leyla Dizisinin Oyuncusu Alperen Duymaz Son Yaz Dizisinde Aklından Hiç Çıkmayan Sahneyi Anlattı
Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde Civan karakterine hayat veren Alperen Duymaz, rol arkadaşı Cemre Baysel ile birlikte magazin dergisi Hello!'nun yeni sayısına konuk oldu. Duymaz verdiği röportajda Ali Atay ile birlikte oynadığı Son Yaz dizisindeki unutamadığı sahneyi anlattı. Sahnenin kendinde bıraktığı hissi samimi bir şekilde açıkladı. Neden unutamadığını da dile getirdi. İşte detaylar...
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Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde Civan karakterine hayat veren Alperen Duymaz, rol arkadaşı Cemre Baysel ile birlikte magazin dergisi Hello!'nun yeni sayısına konuk oldu.
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Duymaz verdiği röportajda çok samimi açıklamalarda bulundu. 2021 yılında Son Yaz dizisinde Akgün Gökalp Taşkın karakterini canlandıran oyuncu dizide unutamadığı sahneyi anlattı.
Alperen Duymaz yaptığı açıklamada,
Ünlü oyuncu devamında yaşadığı hissi anlattı:
Alperen Duymaz ile Ali Atay'ın o sahnesini buradan izleyebilirsiniz:
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