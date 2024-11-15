Kanseri Yenen Eski Arka Sokaklar Oyuncusu Dizi Setlerine Yeniden Dönme Kararı Aldı
Kanseri Yenen Eski Arka Sokaklar Oyuncusu Dizi Setlerine Yeniden Dönme Kararı Aldı
Arka Sokaklar'da Volkan Komiser rolünü canlandıran Boğaç Aksoy kansere yakalandıktan sonra dizi setlerini bırakmıştı. Genç oyuncu Fethiye'ye taşınma kararı almıştı. Hatta burada kaptanlık diploması da almıştı. Ünlü oyuncudan şimdilerde sevindirici haberler var. Kanseri yenen Aksoy dizi setlerine geri dönüyor. İşte detaylar...
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Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Volkan Komiser karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Boğaç Aksoy, 3 sene önce lenfoma kanserine yakalanmış ve oyunculuğu bıraktığını duyurmuştu.
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Yetenekli oyuncu doktorunun tavsiyesiyle oyunculuğu bırakarak Muğla'nın Fethiye ilçesine taşınmıştı. Hatta burada kaptanlık diploması bile almıştı.
Boğaç Aksoy şimdilerde uzak kaldığı dizi setlerine dönmeye hazırlanıyor. Aksoy şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanması beklenen 'Bir Yemin Ettim' dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Dizi 18 Kasım'dan itibaren hafta içi her gün ekranlara gelecek. Siz Boğaç Aksoy'un tekrar dizi setlerine dönmesine ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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