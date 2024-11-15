Kanseri Yenen Eski Arka Sokaklar Oyuncusu Dizi Setlerine Yeniden Dönme Kararı Aldı

Arka Sokaklar'da Volkan Komiser rolünü canlandıran Boğaç Aksoy kansere yakalandıktan sonra dizi setlerini bırakmıştı. Genç oyuncu Fethiye'ye taşınma kararı almıştı. Hatta burada kaptanlık diploması da almıştı. Ünlü oyuncudan şimdilerde sevindirici haberler var. Kanseri yenen Aksoy dizi setlerine geri dönüyor. İşte detaylar...