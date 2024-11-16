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Muhteşem Yüzyıl'ın Bölümleri YouTube'dan Kaldırılınca Fanlar Aşırı Sinirlendi

Muhteşem Yüzyıl'ın Bölümleri YouTube'dan Kaldırılınca Fanlar Aşırı Sinirlendi

Muhteşem Yüzyıl Youtube yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
16.11.2024 - 22:00

Muhteşem Yüzyıl, Türk dizi tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri. Özellikle dizinin fanları bölümleri YouTube üzerinden izliyorlar. Ne var ki geçtiğimiz saatlerde fanları çok üzecek bir olay yaşandı. Muhteşem Yüzyıl'ın bölümleri YouTube hesabından kaldırıldı. İzleyiciler tepkilerini sosyal medyada paylaşmaya başladı.

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Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl, 2014 yılında final yaptı ama bugün bile çok izleniyor. Özellikle yeni izleyiciler diziyi YouTube üzerinden takip ediyor.

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl, 2014 yılında final yaptı ama bugün bile çok izleniyor. Özellikle yeni izleyiciler diziyi YouTube üzerinden takip ediyor.

Ancak dizinin fanlarını şimdilerde çok üzecek bir durum yaşandı. Dizinin bölümleri YouTube'dan kaldırıldı. Hayranlar bölümlerin platformdan kaldırılmasına tepki gösterdi.

Ancak dizinin fanlarını şimdilerde çok üzecek bir durum yaşandı. Dizinin bölümleri YouTube'dan kaldırıldı. Hayranlar bölümlerin platformdan kaldırılmasına tepki gösterdi.

Gelin izleyicilerin şaşkınlığını paylaştıkları yorumlara hep birlikte bakalım.

1. "Muhteşem Yüzyıl'ın YouTube'dan kaldırıldığını öğrenince bünyeye basan sinir"

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7. "Muhteşem Yüzyıl YouTube’dan kaldırılmış hayat bitti…"

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