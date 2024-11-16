Muhteşem Yüzyıl'ın Bölümleri YouTube'dan Kaldırılınca Fanlar Aşırı Sinirlendi

Muhteşem Yüzyıl, Türk dizi tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri. Özellikle dizinin fanları bölümleri YouTube üzerinden izliyorlar. Ne var ki geçtiğimiz saatlerde fanları çok üzecek bir olay yaşandı. Muhteşem Yüzyıl'ın bölümleri YouTube hesabından kaldırıldı. İzleyiciler tepkilerini sosyal medyada paylaşmaya başladı.