Meğer Ne Çok Acı Sığdırmışız Hayatımıza! Bir Türlü Aşamadıkları Dizileri Paylaşan X Kullanıcıları

İzleyiciler dizilerde izledikleri karakterlerle kendi sevinçlerini ve mücadelelerini bağdaştırabilir. O dizilerdeki sahneleri bu yüzden aşamayabilir. X/Twitter'da @DiziciBagyan, takipçilerine 'Aşamadığın bir dizi bırak' diyerek en sevdikleri dizileri paylaşmalarını istedi. X kullanıcılarından birbirinden ilginç paylaşımlar geldi. Gelin o dizilere hep birlikte bakalım.