Gonca Vuslateri Dizideki Bir Sahnesinden Yapılan Hayırlı Cumalar Editini Çok Beğendi!

Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinde kötü bir karakter olan Nur'u canlandıran Gonca Vuslateri performansıyla çok beğeniliyor. Özellikle son zamanlarda sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Kendi hakkında yapılan paylaşımlara verdiği cevaplar da dikkat çekiyor. İşte onlardan biriyle karşınızdayız. Ünlü oyuncu bir X kullanıcısının paylaştığı 'hayırlı cumalar' editini çok beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...