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Gonca Vuslateri Dizideki Bir Sahnesinden Yapılan Hayırlı Cumalar Editini Çok Beğendi!

Gonca Vuslateri Dizideki Bir Sahnesinden Yapılan Hayırlı Cumalar Editini Çok Beğendi!

yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
15.11.2024 - 16:12

Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinde kötü bir karakter olan Nur'u canlandıran Gonca Vuslateri performansıyla çok beğeniliyor. Özellikle son zamanlarda sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Kendi hakkında yapılan paylaşımlara verdiği cevaplar da dikkat çekiyor. İşte onlardan biriyle karşınızdayız. Ünlü oyuncu bir X kullanıcısının paylaştığı 'hayırlı cumalar' editini çok beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

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NOW'da ekranlara gelen Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinde Nur karakterini canlandıran Gonca Vuslateri'nin performansı son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri.

NOW'da ekranlara gelen Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinde Nur karakterini canlandıran Gonca Vuslateri'nin performansı son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri.

Üstüne üstlük kendi hakkında yazılan bazı paylaşımlara cevap vermesi de dizi fanlarını epey bir eğlendiriyor. İşte yine ve yine onlardan biriyle karşınızdayız.

Üstüne üstlük kendi hakkında yazılan bazı paylaşımlara cevap vermesi de dizi fanlarını epey bir eğlendiriyor. İşte yine ve yine onlardan biriyle karşınızdayız.

X/Twitter'da @asiritrajedik adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, Gonca Vuslateri'nin dizideki bir sahnesinden "hayırlı cumalar" editi paylaştı. Yorum olarak da "Aileyi birbirine kattıktan sonra tövbe edip cuma mesajı atan yengem" sözlerini yazdı.

Tabii Gonca Vuslateri de bu paylaşımı yanıtsız bırakmadı. Ünlü oyuncu paylaşımı alıntılayarak "Müthiş" cevabını verdi. Vuslateri'nin videoyu beğenmesi fanların çok hoşuna gitti.

Tabii Gonca Vuslateri de bu paylaşımı yanıtsız bırakmadı. Ünlü oyuncu paylaşımı alıntılayarak "Müthiş" cevabını verdi. Vuslateri'nin videoyu beğenmesi fanların çok hoşuna gitti.
twitter.com

Siz Gonca Vuslateri'nin dizideki performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu enerjik ve pozitif haller böyle giderse Türk dizi tarihinin en ikonik kötü karakterleri arasına gireceği kesin. Yorumlara buyrun...

Siz Gonca Vuslateri'nin dizideki performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu enerjik ve pozitif haller böyle giderse Türk dizi tarihinin en ikonik kötü karakterleri arasına gireceği kesin. Yorumlara buyrun...

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