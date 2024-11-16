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Deniz Yıldızı'ndaki Banu ve Melih'in Aile Fotoğrafı Gözlerimizden Kalpler Çıkarmaya Yetti

Deniz Yıldızı'ndaki Banu ve Melih'in Aile Fotoğrafı Gözlerimizden Kalpler Çıkarmaya Yetti

yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
16.11.2024 - 18:43

'Deniz Yıldızı' dizisinin finalinin üzerinden yıllar geçti. 7 sezon süren dizide Banu karakteri ise hiç unutulmadı. Banu karakterini oynayan Begüm Topçu Turay ile Melih karakterini canlandıran Cantuğ Turay'ın evliliği ise ara sıra konuşuldu. İşte o goygoylardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @egombilir adlı kullanıcı Turay ailesinin bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma Deniz Yıldızı fanlarından tepkiler gecikmedi.

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2009-2015 yılları arasında günlük yayınlanan 'Deniz Yıldızı' dizisini aranızda bilmeyen yoktur. 7 sezon ekranlara gelen bu gençlik dizisine ailesine ve etrafındakilerine zengin olduğu konusunda sürekli yalanlar söyleyen Banu karakteri damga vurmuştu.

2009-2015 yılları arasında günlük yayınlanan 'Deniz Yıldızı' dizisini aranızda bilmeyen yoktur. 7 sezon ekranlara gelen bu gençlik dizisine ailesine ve etrafındakilerine zengin olduğu konusunda sürekli yalanlar söyleyen Banu karakteri damga vurmuştu.

Aradan yıllar geçse de sosyal medyada sürekli Banu paylaşımları yapılır olmuştu. Yine o paylaşımlardan biriyle karşınızdayız ama bu sefer başka!

Aradan yıllar geçse de sosyal medyada sürekli Banu paylaşımları yapılır olmuştu. Yine o paylaşımlardan biriyle karşınızdayız ama bu sefer başka!

Dizide Banu karakterini oynayan Begüm Topçu Turay ile Melih karakterini canlandıran Cantuğ Turay'dan bahsedeceğiz. Dizide sevgili olan çift gerçek hayatta da evlenmiş ve çoluk çocuğa karışmıştı.

Dizide Banu karakterini oynayan Begüm Topçu Turay ile Melih karakterini canlandıran Cantuğ Turay'dan bahsedeceğiz. Dizide sevgili olan çift gerçek hayatta da evlenmiş ve çoluk çocuğa karışmıştı.

X/Twitter'da @egombilir adlı kullanıcı, "Deniz Yıldızı Banu ve Melih’in kızlarına bakın... Çok güzeller" diye Turay ailesinin fotoğrafını paylaştı. İkilinin evli olduğunu bilmeyenlerden de yorumlar geldi, onları beğenenlerden de... Gelin yorumlara birlikte bakalım.

X/Twitter'da @egombilir adlı kullanıcı, "Deniz Yıldızı Banu ve Melih’in kızlarına bakın... Çok güzeller" diye Turay ailesinin fotoğrafını paylaştı. İkilinin evli olduğunu bilmeyenlerden de yorumlar geldi, onları beğenenlerden de... Gelin yorumlara birlikte bakalım.
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