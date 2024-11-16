Deniz Yıldızı'ndaki Banu ve Melih'in Aile Fotoğrafı Gözlerimizden Kalpler Çıkarmaya Yetti

'Deniz Yıldızı' dizisinin finalinin üzerinden yıllar geçti. 7 sezon süren dizide Banu karakteri ise hiç unutulmadı. Banu karakterini oynayan Begüm Topçu Turay ile Melih karakterini canlandıran Cantuğ Turay'ın evliliği ise ara sıra konuşuldu. İşte o goygoylardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @egombilir adlı kullanıcı Turay ailesinin bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma Deniz Yıldızı fanlarından tepkiler gecikmedi.