Totalde Kızıl Goncalar'ı Geçerek İlk Sıraya Yerleşen Uzak Şehir Dizisi Reyting Listelerini Altüst Etti

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde oynadığı Uzak Şehir dizisi ikinci bölümüyle Kanal D'de ekranlara geldi. Pazartesi akşamı ekrana gelen bölüm reyting listelerini altüst etti. Pazartesi akşamının fenomen dizisi Kızıl Goncalar'ı totalde geçerek ilk sıraya yerleşti. Yeni dizinin fanları bu habere çok sevindi. İşte detaylar...