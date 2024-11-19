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Totalde Kızıl Goncalar'ı Geçerek İlk Sıraya Yerleşen Uzak Şehir Dizisi Reyting Listelerini Altüst Etti

Totalde Kızıl Goncalar'ı Geçerek İlk Sıraya Yerleşen Uzak Şehir Dizisi Reyting Listelerini Altüst Etti

yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
19.11.2024 - 12:01

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde oynadığı Uzak Şehir dizisi ikinci bölümüyle Kanal D'de ekranlara geldi. Pazartesi akşamı ekrana gelen bölüm reyting listelerini altüst etti. Pazartesi akşamının fenomen dizisi Kızıl Goncalar'ı totalde geçerek ilk sıraya yerleşti. Yeni dizinin fanları bu habere çok sevindi. İşte detaylar...

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Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde oynadığı Uzak Şehir dizisi ikinci bölümüyle Kanal D'de ekranlara geldi.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde oynadığı Uzak Şehir dizisi ikinci bölümüyle Kanal D'de ekranlara geldi.

Lübnan dizisi ‘Al Hayba’nın uyarlaması olan dizi, Alya Albora'nın vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'e gelmesinin hikayesini konu alıyor.

Lübnan dizisi ‘Al Hayba’nın uyarlaması olan dizi, Alya Albora'nın vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'e gelmesinin hikayesini konu alıyor.

Pazartesi akşamı yayınlanan dizi total reyting sıralamasında Kızıl Goncalar dizisinin önüne geçti. Reytinglerde birinci oldu.

Pazartesi akşamı yayınlanan dizi total reyting sıralamasında Kızıl Goncalar dizisinin önüne geçti. Reytinglerde birinci oldu.

Peki Uzak Şehir dizisine sosyal medya kullanıcılarından hangi tepkiler geldi? Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.

Peki Uzak Şehir dizisine sosyal medya kullanıcılarından hangi tepkiler geldi? Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.

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2. "Geldi hepimizi kendine bağladı zirveye oturdu biz büyük bir aşiretiz"

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5. "Bu ikilinin hikayesini çok merak ediyorum imkansız oluşları falan"

6. "Atakan'ı ilk defa izliyorum ama bunca yıl aşiret dizisini beklemiş gibi şivesi oyunculuğu muhteşem"

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7. "2.bölümden zirveye geçen #uzakşehir mood"

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9. "Ozan akbaba ve Sinem Ünsal muhteşem uyum sağlamış, yalnız aşırı zıt karakterler"

10. "Kast ilk açıklandığında herkes kimyaları asla uyuşmaz demişti. Nerden bilsinler ki ilk bölümden herkesin onlara bayılacağını. Ben Sinem’i gördüğüm an aşırı beğenmiştim zaten Ozan bey hakkında konuşmaya gerek bile yok. Her şey ortada"

11. "Gizli seyirci çıkmış ortaya tebrik ederim son sahne tam totallik zaten ama bu şekilde devam ederse yolu bozmazsa bu oranlarda bu sezon kesin devam eder"

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16. "Uzun zaman sonra şöyle bi şey yaşadık"

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