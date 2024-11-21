Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya Senaryonun Gidişatından Rahatsız mı?
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Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya Senaryonun Gidişatından Rahatsız mı?
Cuma akşamlarının ve hatta haftalık toplam reytinglerin zirvesinde yer alan Kızılcık Şerbeti, dolu dizgin bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Her türlü kaosu bünyesinde barındıran dizi, çitflerin sık sık değişmesi sebebiyle eleştirilere maruz kalıyor. Senaryodaki kopukluklar ve bazı konuların ısrarla tekrar etmesi izleyici rahatsız ediyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin oyuncuları Evrim Alasya ve Barış Kılıç, Ali Sunal ile Aramızda programına katıldılar. Barış Kılıç'ın Evrim Alasya ile ilgili söyledikleri, Alasya'nın senaryonun gidişatından rahatsız olduğunu düşündürdü.
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Kızılcık Şerbeti üçüncü sezonuyla da ekranlardaki yerini almaya devam ediyor. Dizide her ne kadar izleyici açısından tepki çeken gelişmeler olsa da, hala cuma akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor.
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Dizide pek çok konu dön dolaş aynı yere geliyor. Yeni oyuncular dahil olsa da izleyicinin istekleri doğrultusunda hareket edilmesi de kimi zaman tekrarlayan ya da çıkmaza giren bir senaryoya sebep olabiliyor.
Dizi bu kadar çok konuşulunca, ne olursa olsun popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiyor haliyle.
Kıvılcım ve Ömer'e hayat veren Evrim Alasya ile Barış Kılıç, geçtiğimiz gün diziyle ilgili konuşmak üzere Ali Sunal ile Aramızda programına katıldılar.
Burada soruları yanıtlayan ikili, bir miktar kafaları karıştırdı. Barış Kılıç, partneri Evrim Alasya'dan bahsederken "Bazı obsesyonları var" diyerek merak uyandırdı.
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Sizce senaryoda neleri kendine dert etmiş olabilir? Yorumlarda buluşalım!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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