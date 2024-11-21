Yine Bildiğimiz Gibi: Exathlon Almanya'ya Katılan Turabi Bu Kez de Oradaki Yarışmacıyla Kavga Etti!

Survivor ile hayatımıza giren ve daha önce iki şampiyonluğu bulunan Turabi Çamkıran, ABD ve Almanya'da da yarışmalara katıldı. Yarışma denince sen diyebileceğimiz Turabi'nin tüm yarışmalardaki ortak özelliği de gösterdiği başarının yanı sıra girdiği tartışmalar oldu. Sık sık kavga eden ve sözünü esirgemeyen Turabi, şu sıralar Exathlon Almanya'da yarışıyor. Tabii yine bildiğimiz gibi tartışmaların merkezinde yer alıyor. Bu kez de elindeki topu Marcel adlı yarışmacıya fırlatınca ortalık karışmış görünüyor.