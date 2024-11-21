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Yine Bildiğimiz Gibi: Exathlon Almanya'ya Katılan Turabi Bu Kez de Oradaki Yarışmacıyla Kavga Etti!

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Yine Bildiğimiz Gibi: Exathlon Almanya'ya Katılan Turabi Bu Kez de Oradaki Yarışmacıyla Kavga Etti!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.11.2024 - 14:31

Survivor ile hayatımıza giren ve daha önce iki şampiyonluğu bulunan Turabi Çamkıran, ABD ve Almanya'da da yarışmalara katıldı. Yarışma denince sen diyebileceğimiz Turabi'nin tüm yarışmalardaki ortak özelliği de gösterdiği başarının yanı sıra girdiği tartışmalar oldu. Sık sık kavga eden ve sözünü esirgemeyen Turabi, şu sıralar Exathlon Almanya'da yarışıyor. Tabii yine bildiğimiz gibi tartışmaların merkezinde yer alıyor. Bu kez de elindeki topu Marcel adlı yarışmacıya fırlatınca ortalık karışmış görünüyor.

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Survivor'la tanıdığımız Turabi Çamkıran, aslında daha önce başka yarışmalarda izlediğimiz bir isimdi.

Survivor'la tanıdığımız Turabi Çamkıran, aslında daha önce başka yarışmalarda izlediğimiz bir isimdi.

Ancak asıl başarıyı burada yakalayınca Survivor'la anılmaya devam etti.

Ancak asıl başarıyı burada yakalayınca Survivor'la anılmaya devam etti.

Türkiye'de elde ettiği 2 şampiyonluğun ardından ABD'de bir yarışmaya katıldı ve orada da şampiyon olmayı başardı.

Türkiye'de elde ettiği 2 şampiyonluğun ardından ABD'de bir yarışmaya katıldı ve orada da şampiyon olmayı başardı.

Son olarak geçtiğimiz sezon Survivor'a katılan Turabi, burada sakatlandı ve yarışmadan ayrıldı. Ancak ayrılışıyla ilgili arka planda pek çok iddia döndü.

Son olarak geçtiğimiz sezon Survivor'a katılan Turabi, burada sakatlandı ve yarışmadan ayrıldı. Ancak ayrılışıyla ilgili arka planda pek çok iddia döndü.

Gerçek nedeni sakatlık mıydı yoksa başka sebepler gerçekten var mıydı bilemiyoruz...

Ancak sakatlığı için ciddi açıklamalar yapan Turabi bir anda Exathlon Almanya'ya katılınca kafaları daha çok karıştırdı.

Ancak sakatlığı için ciddi açıklamalar yapan Turabi bir anda Exathlon Almanya'ya katılınca kafaları daha çok karıştırdı.
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Yine kendisinden beklenen bir performans gösteren ve başarı yakalayan yarışmacı, burada olduğu gibi orada da tartışmalara karışarak gündem olmaya devam ediyor.

Yine kendisinden beklenen bir performans gösteren ve başarı yakalayan yarışmacı, burada olduğu gibi orada da tartışmalara karışarak gündem olmaya devam ediyor.

Marcel'e elindeki topu fırlatan Turabi'nin görüntüleri kameralara yansıdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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