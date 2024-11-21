Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Her Daim Sahip Olduğu 3 Numaralı Bakışıyla Bize Ne Anlatmak İstiyor?
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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Her Daim Sahip Olduğu 3 Numaralı Bakışıyla Bize Ne Anlatmak İstiyor?
Başladığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti, sosyal medyada hala her hafta en çok konuşulan konulardan biri olmayı başarıyor. Bu her seferinde övgüyle yapılmıyor elbette... Çünkü kabul edelim, dizide olaylar ve karakterler ne kadar toksikleşirse biz de o kadar coşuyoruz izlerken. Fatih'i tokatladığımız günleri ne çabuk unuttuk bir düşünün. Şimdi de Doğa'yla barışsınlar istiyoruz. Tüm bunlar yaşanırken dizide bir şey sabit kalıyor; Nursema'nın bakışları... Ama ne anlatmak istiyor bize, buyurun birlikte bir inceleyelim.
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Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan ama izlerken "Bu da nasıl hayatmış be?!" dedirten Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonuyla da harika gidiyor.
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Reytinglerde her hafta zirvedeki yerini koruyan dizi, senaryosunda aslında bir miktar da izleyici yorumlarından yararlanıyor gibi görünüyor.
Çünkü Fatih'e ve Doğa'ya yazılan diğer partnerleri pek tutmadık ve bu sezon biz de biraz abartarak Fatih ve Doğa'nın yeniden bir araya gelmesini istedik.
Dizide sürekli partnerler değişiyor ama bir şekilde yeniden bir araya geliniyor. Biz bu toksikliğin hastasıyız sanırım!
Şimdi de dizide değişmeyen tek şey üzerine konuşup dertleşelim biraz. Hepiniz fark etmişsinizdir, Nursema'nın bu 3 numaralı bakışı her sezon aynı şekilde kalmayı başarıyor!
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Bir Nursema elbette kolay yetişmiyor ama kraliçemiz de kendinden asla taviz vermediği için delici bakışlarıyla tüm mesajı karşısındakine aktarıyor.
Peki ama bize ne anlatıyor bu bakışlarla Nursema, hiç bunu düşündünüz mü? Ayrıca bu bakışları biz de nerede kullanabiliriz, bunu hiç merak ettiniz mi?
Öncelikle Nursema herkesten tiksiniyor. Evet, bu doğru. Çünkü bu "Hepinizden tiksiniyorum" bakışı herkese nasip olmaz.
Bunun tabii çok sebebi var ama şu an konumuz bu değil. Yani ailesindeki durumları biliyorsunuz işte, kadıncağız ne yapsın ki?
Herkesten tiksinmesinin yanı sıra bir de kendisine çok fazla söz hakkı verilmeyen bir ortamda, kendi gücünü yaratmış bir kadının haklı gururu var.
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Ancak tüm bunları yaparken içinde bastırdıkları sebebiyle de arka planda hep bir duygu yoğunluğu var farkındaysanız. Yani Nursema aslında üzüntüsünü, yalnızlığını, mutsuzluğunu bu bakışın arkasına saklıyor.
Kısacası bu dimdik duruşun arkasında her şeye rağmen gücünü koruyan, diş gösteren, pes etmeyen ama aynı zamanda duygularını bastırmak zorunda kalan bir kadın var. Biz nerede mi kullanabiliriz, aslında belki de sık sık kullanmak zorunda kaldığımız bir bakış bu!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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