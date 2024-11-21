Yasa Dışı Bahis ve Teşvik Soruşturmasında Yakalama Kararı Çıkmıştı: Yasin Obuz Paylaşımıyla Kararı Tiye Aldı!
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Yasa Dışı Bahis ve Teşvik Soruşturmasında Yakalama Kararı Çıkmıştı: Yasin Obuz Paylaşımıyla Kararı Tiye Aldı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve teşviki soruşturması kapsamında, son olarak ünlü sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy (Tepki) ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. MasterChef ve Survivor ile tanıdığımız Yasin Obuz'un yakalama kararı çıkmadan önce yurt dışına gittiği öğrenilmişti. Kaçma iddialarının ardından günlük paylaşımlarına devam eden ve sessiz kalan Yasin, bu kez dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada pek çok ünlü isim ve sosyal medya fenomeni gözaltına alınmıştı.
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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil soruşturma kapsamında ev hapsi alırken, Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
Soruşturma kapsamında ayrıca Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy (Tepki) ve Özcan Acar için yakalama kararı çıkartılmıştı.
Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Yasin, yakalama kararının ardından konuyla ilgili sessizliğe bürünmüş ve normal paylaşımlarına devam etmişti.
Ancak bugün yaptığı paylaşımda soygun, kaçakçılık ve kaçmak üzerine bir oyun olan Grand Theft Auto'ya montajlanmış bir fotoğrafını paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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