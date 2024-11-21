Yasa Dışı Bahis Soruşturması: Sosyal Medya Fenomenlerine Hapis Cezası İstendi
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Yasa Dışı Bahis Soruşturması: Sosyal Medya Fenomenlerine Hapis Cezası İstendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen sosyal medya fenomenleri gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Savcılık, tutuklu yargılanan 5 sosyal medya fenomeni için iddianame hazırladı. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen sosyal medya fenomenleri için düzenlenen iddianamede, “özellikle gençlerin yasa dışı bahis ağına katılmalarını sağladıkları” suçlaması yer aldı.
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Türkiye’de milyarlarca dolarlık sektör haline gelen yasa dışı bahis ile ilgili geçtiğimiz günlerde geniş çaplı operasyon düzenlenmişti.
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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi magazin dünyasının önde gelen isimleri gözaltına alınmış ve sonrasında ev hapsi cezası salmışlardı.
Operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar hakkındaki düzenelenen iddianame tamamlandı.
Ekol TV’de yer alan habere, savcılık 5 sosyal medya fenomeni için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ceza istedi.
Asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamede, fenomenlerin sosyal medya platformlarında paylaştıkları içerikler ile yasadışı bahis sitelerinin teşvik edilmesine aracılık ettikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları iddia ediliyor.
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Ayrıca iddianamede, sosyal medya üzerinden yapılan yasa dışı bahis reklamlarının, özellikle gençler arasında geniş bir kitleye yayıldığına dikkat çekildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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