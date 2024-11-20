Yasa Dışı Bahis Soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil İçin İddianame Tamamlandı
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Yasa Dışı Bahis Soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil İçin İddianame Tamamlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis reklamı yaptığı için Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Savcılık, iki ünlü ismin iddianamesini hazırladı. Mahkemeye sunulan iddianamede, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın en üst sınırdan cezalandırılması istendi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu’nun hazırladığı iddianamede, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç “şüpheli” sıfatıyla yer aldı.
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İddianamede, her iki şüphelinin de "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.
Asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianame kabul edilmesi halinde iki ünlü ismin yargılanmasına başlanacak.
Aralarında gözaltına alınanların ve tutuklanan 12 şüphelinin de bulunduğu 25 zanlı hakkındaki soruşturma ayrıca devam ediyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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