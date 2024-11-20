Yasa Dışı Bahis Soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil İçin İddianame Tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis reklamı yaptığı için Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Savcılık, iki ünlü ismin iddianamesini hazırladı. Mahkemeye sunulan iddianamede, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın en üst sınırdan cezalandırılması istendi.