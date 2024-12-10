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DEM Partili Sırrı Süreyya Önder MHP Sıralarına Gidip Devlet Bahçeli İle Tokalaştı

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder MHP Sıralarına Gidip Devlet Bahçeli İle Tokalaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.12.2024 - 11:00

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları DEM Parti ile ‘normalleşme’ tartışmalarını beraberinde getirmişti. Geçen haftalarda Meclis’te DEM’li vekillerle tokalaşan Bahçeli, ardından grup toplantısında Öcalan için umut hakkını dile getirmiş ve Meclis kürsüsüne adeta davet etmişti. 

Meclis'te başlayan '2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Görüşmeleri'nde yine dikkat çeken anlar yaşandı. MHP lideri Bahçeli, ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın konuşmasını alkışladı. 

Ardından DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, MHP sıralarına gidip Bahçeli ile tokalaştı. O anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: Medyascope

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ezber bozan çıkışları son ayların bir numaralı gündemi oldu. Geçen aylarda TBMM'de DEM Partili vekillerle tokalaştı, ardından grup toplantısında Öcalan'ı adeta Meclis'e davet etti, umut hakkını dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ezber bozan çıkışları son ayların bir numaralı gündemi oldu. Geçen aylarda TBMM'de DEM Partili vekillerle tokalaştı, ardından grup toplantısında Öcalan'ı adeta Meclis'e davet etti, umut hakkını dile getirdi.

Şok etkisi yaratan bu açıklamalar kimisi tarafından 'Bahçeli'nin bir bildiği var' olarak yorumlandı, kimisi ise sert tepki gösterdi.

TBMM'de 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinde yine ilginç anlar yaşandı.

TBMM'de 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinde yine ilginç anlar yaşandı.

Başta MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere MHP'li vekiller  DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı.

Dikkat çeken diğer anlardan birisi de DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Sürreyya Önder ve Bahçeli arasında yaşandı. Önder, MHP sıralarında Bahçeli ve diğer MHP'li isimlerle tokalaştı.

Dikkat çeken diğer anlardan birisi de DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Sürreyya Önder ve Bahçeli arasında yaşandı. Önder, MHP sıralarında Bahçeli ve diğer MHP'li isimlerle tokalaştı.

Medyascope'un haberine göre Önder, MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç'a da selam verdi.

Kaynak

O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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