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MHP’den DEM Partili Vekillerle Tokalaşma Açıklaması: “Normalleşme Değil Mekanın Sahibini Hatırlattık”

MHP’den DEM Partili Vekillerle Tokalaşma Açıklaması: “Normalleşme Değil Mekanın Sahibini Hatırlattık”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
14.10.2024 - 15:38

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde TBMM’de DEM Parti sıralarında gidip partililer ile el sıkışması geniş yankı uyandırmıştı. Bu tokalaşma ‘normalleşme’ yorumlarını doğurdu. MHP’den bugün ‘tokalaşma’yla ilgili bir açıklama geldi: “Sayın Genel Başkanımızın hamlesi; bir taviz, yumuşama, normalleşme adımı değil; bilakis normalin maliklerinin, mekanın sahiplerinin hatırlatılmasıdır.'

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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde TBMM’de DEM Partili vekillerle tokalaşması siyaset gündeminin bir numaralı konusu olmuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde TBMM’de DEM Partili vekillerle tokalaşması siyaset gündeminin bir numaralı konusu olmuştu.

Bahçeli, konuyla ilgili “Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el ilk Meclis'in ve cumhurbaşkanımızın meşale gibi yanan aydınlığıdır” açıklamasını yapmıştı.

Bahçeli, konuyla ilgili “Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el ilk Meclis'in ve cumhurbaşkanımızın meşale gibi yanan aydınlığıdır” açıklamasını yapmıştı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ise “Siyaseti doğası gereği olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar olmaması zaten yanlıştı” ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ise “Siyaseti doğası gereği olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar olmaması zaten yanlıştı” ifadelerini kullanmıştı.

Bu görüntüler bir süredir "normalleşme" ve "yeni süreç" olarak yorumlanırken bugün MHP'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Bu görüntüler bir süredir "normalleşme" ve "yeni süreç" olarak yorumlanırken bugün MHP'den konuyla ilgili açıklama geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli’nin DEM Partili vekillerle tokalaşmasıyla ilgili “Sayın Genel Başkanımızın hamlesi; bir taviz, yumuşama, normalleşme adımı değil; bilakis normalin maliklerinin, mekanın sahiplerinin hatırlatılmasıdır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli’nin DEM Partili vekillerle tokalaşmasıyla ilgili “Sayın Genel Başkanımızın hamlesi; bir taviz, yumuşama, normalleşme adımı değil; bilakis normalin maliklerinin, mekanın sahiplerinin hatırlatılmasıdır" dedi.
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“Uzattığı el bin yıllık kardeşlik hukukunu sürdürme arzusunun izharıdır."

“Uzattığı el bin yıllık kardeşlik hukukunu sürdürme arzusunun izharıdır."

Yalçın’ın açıklamasından bir kısmı şöyle:

“Sayın Devlet Bahçeli’nin uzattığı el; bin yıllık kardeşlik hukukunu, bir arada yaşama azmini sürdürme arzusunun izharıdır.

Sayın Genel Başkanımızın uzattığı el; yaşadığımız coğrafyada milli egemenliğin sahibini bilenlere, bilmeyenlere, inkar edenlere anımsatmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın hamlesi; bir taviz, yumuşama, normalleşme adımı değil; bilakis normalin maliklerinin, mekanın sahiplerinin hatırlatılmasıdır.

MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli de bu gerçeği dikkate almıştır. Bu adım; aciz veya zaaf işareti değil, aksine devletin büyüklüğünün ve celadetinin göstergesi, MHP’nin de kendine olan güveninin nişanesidir. Dem, DEM’lenme ve iktidar hayalleri kurma demi değildir. Devir; ayrışma, kamplaşma, kutuplaşma devri değildir.'

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