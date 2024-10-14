MHP’den DEM Partili Vekillerle Tokalaşma Açıklaması: “Normalleşme Değil Mekanın Sahibini Hatırlattık”
MHP’den DEM Partili Vekillerle Tokalaşma Açıklaması: “Normalleşme Değil Mekanın Sahibini Hatırlattık”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde TBMM’de DEM Parti sıralarında gidip partililer ile el sıkışması geniş yankı uyandırmıştı. Bu tokalaşma ‘normalleşme’ yorumlarını doğurdu. MHP’den bugün ‘tokalaşma’yla ilgili bir açıklama geldi: “Sayın Genel Başkanımızın hamlesi; bir taviz, yumuşama, normalleşme adımı değil; bilakis normalin maliklerinin, mekanın sahiplerinin hatırlatılmasıdır.'
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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde TBMM’de DEM Partili vekillerle tokalaşması siyaset gündeminin bir numaralı konusu olmuştu.
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Bahçeli, konuyla ilgili “Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el ilk Meclis'in ve cumhurbaşkanımızın meşale gibi yanan aydınlığıdır” açıklamasını yapmıştı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ise “Siyaseti doğası gereği olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar olmaması zaten yanlıştı” ifadelerini kullanmıştı.
Bu görüntüler bir süredir "normalleşme" ve "yeni süreç" olarak yorumlanırken bugün MHP'den konuyla ilgili açıklama geldi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli’nin DEM Partili vekillerle tokalaşmasıyla ilgili “Sayın Genel Başkanımızın hamlesi; bir taviz, yumuşama, normalleşme adımı değil; bilakis normalin maliklerinin, mekanın sahiplerinin hatırlatılmasıdır" dedi.
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“Uzattığı el bin yıllık kardeşlik hukukunu sürdürme arzusunun izharıdır."
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