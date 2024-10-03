Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tespih Çekerek Bekleyen Bahçeli, Kameraları Fark Edince Hızlıca Cebine Koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tespih Çekerek Bekleyen Bahçeli, Kameraları Fark Edince Hızlıca Cebine Koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Bahçeli’nin kapıda Erdoğan’ı beklerken tesbih çekmesi dikkat çekti. Bahçeli’nin kameraların çektiğini fark edince tesbihi cebine koyduğu görüldü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Erdoğan, Bahçeli’yi Ankara’daki konutunda ziyaret etti.
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Bahçeli, Erdoğan’ı uzun süre konutunun önünde beklerken tesbih çekmesi dikkat çekti.
Kameraların çektiğini fark eden Bahçeli, tesbihi hızlı bir hareketle cebine koydu. O anlar gündem oldu.
Öte yandan MHP lideri Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Devlet Bahçeli Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" kitabı hediye edildi.
MHP lideri Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tespih çekerek beklediği anlar👇🏻
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