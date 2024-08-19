Ali Koç’un Devlet Bahçeli’yi Ziyaretine Damga Vuran 17-25 Aralık Detayı
Ali Koç’un Devlet Bahçeli’yi Ziyaretine Damga Vuran 17-25 Aralık Detayı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Genel Merkez'deki ziyaretine ilişkin verilen fotoğrafta '17-25 Aralık' detayı dikkat çekti.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün MHP Genel Merkezi'ne gelerek Devlet Bahçeli ile görüştü.
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Görüşmenin ardından paylaşılan fotoğraflarda, Bahçeli'nin gazeteci Can Dündar'a “Pilini ben çıkarttım, 17-25’e sabitledim, hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız” diyerek gösterdiği '17-25 Aralık' saatinin yıllar sonra Koç ziyaretinde yerinde durduğu görüldü.
2015 yılında Ankara’da Bahçeli’yi ziyaret eden dönemin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, MHP liderinin odasında 17.25’te sabitlenen saatin hikayesini aktarmıştı.
Saati, 17-25 Aralık soruşturmalarına atfen 17.25’te durduran Bahçeli, “Bunu bizzat ben yaptım. 17.25’i gösterdiğinde pilini çıkardım. Buradan da anlayabilirsiniz ki biz, 17 ve 25 Aralık’ın hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız” demişti.
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