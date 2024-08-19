Abdurrahman Dilipak’ın ‘Özgür Özel Silahla Vurulmuş’ İddiasına CHP’den Yalanlama Geldi
Abdurrahman Dilipak’ın ‘Özgür Özel Silahla Vurulmuş’ İddiasına CHP’den Yalanlama Geldi
Gazeteci Abdurrahman Dilipak’ın “Özgür Özel'in bacağı kırılmamış, silahla vurmuşlar! Bu gerçek niçin saklanıyor” iddiası hakkında Cumhuriyet Halk Partisi’nden yalanlama geldi.
CHP’den yapılan açıklamada Abdurrahman Dilipak’ın iddiası hakkında “Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız” dendi.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırıldığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başarır, Özgür Özel'in bu nedenle TBMM'deki Mahmud Abbas için yapılan programa katılamadığını belirterek şunları söyledi:
Gazeteci Abdurrahman Dilipak ise bugün sosyal medya hesabından ilginç bir iddiada bulundu.
Dilipak’ın iddiasına göre; Özgür Özel’in ayağı kırılmamış, Özgür Özel silahla vurulmuş! İşte Abdurrahman Dilipak’ın iddiası:
Abdurrahman Dilipak’ın bu iddiasına CHP’den de çok geçmeden cevap geldi. CHP’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın