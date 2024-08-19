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Abdurrahman Dilipak’ın ‘Özgür Özel Silahla Vurulmuş’ İddiasına CHP’den Yalanlama Geldi

Abdurrahman Dilipak’ın ‘Özgür Özel Silahla Vurulmuş’ İddiasına CHP’den Yalanlama Geldi

Özgür Özel CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.08.2024 - 19:31

Gazeteci Abdurrahman Dilipak’ın “Özgür Özel'in bacağı kırılmamış, silahla vurmuşlar! Bu gerçek niçin saklanıyor” iddiası hakkında Cumhuriyet Halk Partisi’nden yalanlama geldi. 

CHP’den yapılan açıklamada Abdurrahman Dilipak’ın iddiası hakkında “Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız” dendi. 

İşte detaylar… 

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırıldığını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırıldığını açıkladı.

Başarır, Özgür Özel'in bu nedenle TBMM'deki Mahmud Abbas için yapılan programa katılamadığını belirterek şunları söyledi:

Başarır, Özgür Özel'in bu nedenle TBMM'deki Mahmud Abbas için yapılan programa katılamadığını belirterek şunları söyledi:

'Bugün Filistin Devlet Başkanını TBMM'de ağırladık. Çok önemli mesajlar verdi, dünyaya mesajlar verdi. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, bugün burada olmayı çok istiyordu; ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük bir ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek. Burada olmayı dediğim gibi çok istiyordu.”

Gazeteci Abdurrahman Dilipak ise bugün sosyal medya hesabından ilginç bir iddiada bulundu.

Gazeteci Abdurrahman Dilipak ise bugün sosyal medya hesabından ilginç bir iddiada bulundu.

Dilipak’ın iddiasına göre; Özgür Özel’in ayağı kırılmamış, Özgür Özel silahla vurulmuş! İşte Abdurrahman Dilipak’ın iddiası:

Dilipak’ın iddiasına göre; Özgür Özel’in ayağı kırılmamış, Özgür Özel silahla vurulmuş! İşte Abdurrahman Dilipak’ın iddiası:

Abdurrahman Dilipak’ın bu iddiasına CHP’den de çok geçmeden cevap geldi. CHP’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Abdurrahman Dilipak’ın bu iddiasına CHP’den de çok geçmeden cevap geldi. CHP’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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