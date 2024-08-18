Özgür Özel: “Türkiye, Alevilere Eşit Vatandaşlık Haklarını Vermemiştir”
Özgür Özel: “Türkiye, Alevilere Eşit Vatandaşlık Haklarını Vermemiştir”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Türkiye, vicdanları yaralayan, bir türlü açıkça ifade edilmeyen bir ayrımcılıkla, Alevilere eşit vatandaşlık haklarını vermemiştir. Yürürlükte olan Anayasadaki tüm ifadelere rağmen, uygulama sırasında ve kanun yaparken, kanunları uygularken Alevi vatandaşlara eşit yurttaş muamelesi yapılmamakta, ayrımcılığa tabi tutulmakta, ötekileştirilmekte ve haklı talepleri duymazdan gelinmektedir. Cemevleri, Aleviler için ibadethanedir. Madımak utancıyla bu devlet hala yüzleşmemiştir. Madımak bir utanç müzesi olana kadar mücadelemizi, mücadeleniz olarak hep birlikte sürdüreceğiz” dedi.
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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda 61'inci Ulusal, 35'inci Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri düzenlendi. Etkinliğe, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanları katıldı.
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Programa ayağındaki kırık nedeniyle atel ile katılan Özel şunları söyledi:
Yapılan son seçimlerde belediye başkanı seçilen Ali Kahim'in konuşmasında teşekkürde bulunduğunu ve ülkeyi yönetenlere de sitemlerde bulunduğunu aktaran Özel sözlerine şu ifadelerle devam etti:
Alevilerin ayrımcılığa tabi tutulduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:
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