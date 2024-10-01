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Devlet Bahçeli’den "Yeni Bir Dönem" Açıklaması: DEM Partililerle Tokalaşmıştı

Devlet Bahçeli’den "Yeni Bir Dönem" Açıklaması: DEM Partililerle Tokalaşmıştı

Devlet Bahçeli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.10.2024 - 20:54

Bugün yeni yasama yılı açılan TBMM’de ilginç görüntüler ortaya çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’te DEM Parti yöneticileri ile tokalaşmıştı. Bahçeli, tokalaşmanın sorulması üzerine ise “Yeni bir dönem başlıyor” ifadelerini kullandı.

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TBMM’de yeni yasama yılı bugün yapılan törenle resmen başladı.

TBMM’de yeni yasama yılı bugün yapılan törenle resmen başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma için salona geldiği sırada CHP Genel Başkanı ve milletvekillerinin ayağa kalkması çok konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma için salona geldiği sırada CHP Genel Başkanı ve milletvekillerinin ayağa kalkması çok konuşuldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise törenden sonra DEM Parti yöneticileri ile tokalaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise törenden sonra DEM Parti yöneticileri ile tokalaştı.

Bahçeli, tokalaşmanın sorulması üzerine; “"Yeni bir döneme giriyoruz, dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım" dedi.”

Bahçeli, tokalaşmanın sorulması üzerine; “"Yeni bir döneme giriyoruz, dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım" dedi.”

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Halil Değerli

Arka Bahçe, Reis'den daha rezil... Ülkeyi batırmak için ne gerekiyorsa sınırsız bir şekilde yapıyor.... 😡😡😡