Devlet Bahçeli’den "Yeni Bir Dönem" Açıklaması: DEM Partililerle Tokalaşmıştı
Devlet Bahçeli’den "Yeni Bir Dönem" Açıklaması: DEM Partililerle Tokalaşmıştı
Bugün yeni yasama yılı açılan TBMM’de ilginç görüntüler ortaya çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’te DEM Parti yöneticileri ile tokalaşmıştı. Bahçeli, tokalaşmanın sorulması üzerine ise “Yeni bir dönem başlıyor” ifadelerini kullandı.
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TBMM’de yeni yasama yılı bugün yapılan törenle resmen başladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma için salona geldiği sırada CHP Genel Başkanı ve milletvekillerinin ayağa kalkması çok konuşuldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise törenden sonra DEM Parti yöneticileri ile tokalaştı.
Bahçeli, tokalaşmanın sorulması üzerine; “"Yeni bir döneme giriyoruz, dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım" dedi.”
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Arka Bahçe, Reis'den daha rezil... Ülkeyi batırmak için ne gerekiyorsa sınırsız bir şekilde yapıyor.... 😡😡😡