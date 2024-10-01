Devlet Bahçeli’den "Yeni Bir Dönem" Açıklaması: DEM Partililerle Tokalaşmıştı

Bugün yeni yasama yılı açılan TBMM’de ilginç görüntüler ortaya çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’te DEM Parti yöneticileri ile tokalaşmıştı. Bahçeli, tokalaşmanın sorulması üzerine ise “Yeni bir dönem başlıyor” ifadelerini kullandı.