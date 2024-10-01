Meclis Açılışında Gündem Olan Görüntüler: CHP'den Erdoğan İçin 5 Yıl Sonra Bir İlk! Bahçeli, DEM'le Tokalaştı!
Meclis Açılışında Gündem Olan Görüntüler: CHP'den Erdoğan İçin 5 Yıl Sonra Bir İlk! Bahçeli, DEM'le Tokalaştı!
Meclis'teki yeni yasama yılı açılışında ise CHP sıralarında 5 yıl sonra bir ilk yaşandı. CHP'li milletvekilleri salona gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşıladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise DEM Partili vekillerle tokalaştı.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı dikkat çeken bir görüntü ile başladı. CHP'liler beş yıl sonra ilk defa Erdoğan'ı ayakta karşıladı. Karar TBMM yeni yasama yılı açılışı öncesi CHP'li milletvekillerine iletilmişti.
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Erdoğan’ın Meclis salonuna girdiği anda CHP grubunun ayağa kalkarak karşıladığı ancak alkışlamadığı gözlemlendi.
Bazı Cumhuriyet Halk Partili vekiller ise karara tepki olarak kuliste kaldı. CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ı ayakta karşılamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz Meclis'in başını, açmakla görevli kişiyi makama saygısızlık yapmadan karşıladık. Bunda şaşırılacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.
DEM Partililer ise ayağa kalkmadı. Açılış töreninde bir diğer dikkat çeken görüntü ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıraları ile tokalaşması oldu.
İşte o anlar 👇
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