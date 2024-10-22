Umut Hakkı Nedir? Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'la İlgili Söylediği Umut Hakkı Ne Demek?
Umut Hakkı Nedir? Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'la İlgili Söylediği Umut Hakkı Ne Demek?
MHP Genel Başkanı'nın konuşmasında değindiği 'umut hakkı' merak konusu oldu. Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için 'Öcalan bu kararlılığı gösterirse umut hakkı için yasal düzenlemenin önü açılsın.' dedi.
Peki Bahçeli'nin sözünü ettiği umut hakkı nedir, umut hakkı ne demek?
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Devlet Bahçeli, bugünkü konuşmasında Abdullah Öcalan'a da yer verdi. Bahçeli, konuşmasında Öcalan'ın "umut hakkından" bahsetti.
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Peki Umut Hakkı Nedir?
Umut Hakkı Ne Anlama Gelir?
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