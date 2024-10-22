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Umut Hakkı Nedir? Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'la İlgili Söylediği Umut Hakkı Ne Demek?

Umut Hakkı Nedir? Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'la İlgili Söylediği Umut Hakkı Ne Demek?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
22.10.2024 - 12:38

MHP Genel Başkanı'nın konuşmasında değindiği 'umut hakkı' merak konusu oldu. Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için 'Öcalan bu kararlılığı gösterirse umut hakkı için yasal düzenlemenin önü açılsın.' dedi.

Peki Bahçeli'nin sözünü ettiği umut hakkı nedir, umut hakkı ne demek?

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Devlet Bahçeli, bugünkü konuşmasında Abdullah Öcalan'a da yer verdi. Bahçeli, konuşmasında Öcalan'ın "umut hakkından" bahsetti.

Devlet Bahçeli, bugünkü konuşmasında Abdullah Öcalan'a da yer verdi. Bahçeli, konuşmasında Öcalan'ın "umut hakkından" bahsetti.

Bahçeli, 'Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın' ifadelerine yer verdi.

Peki Umut Hakkı Nedir?

Peki Umut Hakkı Nedir?

Umut hakkı, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlünün serbest kalma imkanının tanınması hakkıdır. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan kişilerin, belli bir süreden sonra toplumla yeniden buluşmasını sağlamak için verilen bir haktır.

Umut hakkı, kişinin yeniden özgürlüğüne, topluma kavuşma umudunu korumasını sağlar.

Bütün ülkeler, hukuk sistemlerinde bir düzenlemeye giderek umut hakkını hukuk sistemlerine entegre etmeye çalışmıştır.

Umut Hakkı Ne Anlama Gelir?

Umut Hakkı Ne Anlama Gelir?

Umut hakkı, ölüm cezasının kaldırılma eğilimiyle birlikte ortaya çıktı. İlk düzenlemelerde, ağır suçlardan mahkum olanların erken tahliye olanağının ortadan kaldırıldığı düzenlemeler yapıldı.

Müebbet hapis cezaları, mahkumların hayatları boyunca devam edecek şekilde düzenlendi. Bu durumda, mahkumların salıverilme imkanı olmuyordu. 

Ancak buna rağmen 'insan hakları hukukunun' etkisi ile müebbet hapis cezası mahkûmlarının da cezalarının belirli bir süresi infaz edildikten sonra tahliye olmalarının önü açıldı. Bu hakka ise 'umut hakkı' adı verildi.

Umut hakkı ilk olarak Alman Federal Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ortaya çıktı. Ömür boyu hapse çarptırılan kişlerin kişiliklerindeki gelişim göz ardı edilerek mahkûmların bir gün özgür kalma umutları tamamen ellerinden alındığında; devletin insan onurunun özüne ağır bir darbe vurmuş olacağına dikkat çekilmişti.

Peki Öcalan serbest kalabilir mi?

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