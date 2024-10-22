Gazeteci Alican Uludağ, Öcalan'ın Umut Hakkı Kapsamında Nasıl Serbest Kalabileceğini Anlattı
Gazeteci Alican Uludağ, Öcalan'ın Umut Hakkı Kapsamında Nasıl Serbest Kalabileceğini Anlattı
Günün bomba açıklaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan'a PKK'yı lağvetmesi şartıyla TBMM'de konuşma yapabileceğini ve umut hakkı için de gerekilenin yapılabileceğini kürsüsünden anlattı. Bir bakıma af anlamına gelen umut hakkı ne anlama geliyor, Öcalan'ın serbest kalma şansı var mı gibi soruları gazeteci Alican Uludağ yanıtladı.
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Uludağ'ın yazısı şöyle;
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Ancak Abdullah Öcalan'a yönelik "tecrit" kaldırılsa dahi cezaevinden çıkamaz.
Bahçeli'nin açıklamasındaki "umut hakkı"ndan faydalanması için Türkiye'de yasal değişiklik yapılması gerekiyor. Ve Bahçeli, Öcalan'a bu konuda açıktan bir söz verdi.
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