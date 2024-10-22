Gazeteci Alican Uludağ, Öcalan'ın Umut Hakkı Kapsamında Nasıl Serbest Kalabileceğini Anlattı

Aslında bu açıklama, Erdoğan ile yapılan anlaşma doğrultusunda Bahçeli'ye yaptırıldı. Amaçları, yeni anayasa ve Erdoğan'ın bir kez daha adaylığının önünü açma karşılığında DEM Parti'yi ve Kürtleri yanlarına çekmek.

Yani geçmiş seçimleri kazanmak için Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkaran iktidar anlaşılan bunun yetmeyeceğini görmüş, koltuk için bu kez Abdullah Öcalan'ı dahi dışarı çıkarmayı göze almış.