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Gazeteci Alican Uludağ, Öcalan'ın Umut Hakkı Kapsamında Nasıl Serbest Kalabileceğini Anlattı

Gazeteci Alican Uludağ, Öcalan'ın Umut Hakkı Kapsamında Nasıl Serbest Kalabileceğini Anlattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.10.2024 - 12:32

Günün bomba açıklaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan'a PKK'yı lağvetmesi şartıyla TBMM'de konuşma yapabileceğini ve umut hakkı için de gerekilenin yapılabileceğini kürsüsünden anlattı. Bir bakıma af anlamına gelen umut hakkı ne anlama geliyor, Öcalan'ın serbest kalma şansı var mı gibi soruları gazeteci Alican Uludağ yanıtladı.

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Uludağ'ın yazısı şöyle;

Uludağ'ın yazısı şöyle;

Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'a 'PKK'yı lağvetme karşılığında' resmen 'özgürlük' vaat etti. Yani Bahçeli, şunları dedi:

“Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grubunda konuşsun, terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.'

Ancak Abdullah Öcalan'a yönelik "tecrit" kaldırılsa dahi cezaevinden çıkamaz.

Ancak Abdullah Öcalan'a yönelik "tecrit" kaldırılsa dahi cezaevinden çıkamaz.

Bunun için Cumhurbaşkanının af çıkarması gerekir. Aksi durumda gelip TBMM'de DEM Parti Grubu'nda konuşamaz.

Asıl mesele, Bahçeli'nin 'umut hakkı' dediği meselede. AİHM, 18 Mart 2014 tarihinde Öcalan (No.2) – Türkiye kararında “umut hakkı” kapsamında Öcalan’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının koşullu salıverilme hakkı olmaksızın infaz edilmesi nedeniyle sözleşmenin ihlali kararı vermişti. AİHM, Öcalan'ın “en fazla 25 yılda bir koşullu salıverilmenin gözden geçirilmesini” istemişti. Bu süre 15 Şubat 2024'te dolmuştu. Ancak iktidar, mevcut infaz yasasını gerekçe göstererek, Öcalan'ın bu haktan yararlanmasına izin vermemişti.

Bahçeli'nin açıklamasındaki "umut hakkı"ndan faydalanması için Türkiye'de yasal değişiklik yapılması gerekiyor. Ve Bahçeli, Öcalan'a bu konuda açıktan bir söz verdi.

Bahçeli'nin açıklamasındaki "umut hakkı"ndan faydalanması için Türkiye'de yasal değişiklik yapılması gerekiyor. Ve Bahçeli, Öcalan'a bu konuda açıktan bir söz verdi.

Aslında bu açıklama, Erdoğan ile yapılan anlaşma doğrultusunda Bahçeli'ye yaptırıldı. Amaçları, yeni anayasa ve Erdoğan'ın bir kez daha adaylığının önünü açma karşılığında DEM Parti'yi ve Kürtleri yanlarına çekmek.

Yani geçmiş seçimleri kazanmak için Osman ÖcalanTRT'ye çıkaran iktidar anlaşılan bunun yetmeyeceğini görmüş, koltuk için bu kez Abdullah Öcalan'ı dahi dışarı çıkarmayı göze almış.

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