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Fetullah Gülen’in Ölümüne Sevindi: Lokantasında Bedava Kemalpaşa Tatlısı Dağıttı

Fetullah Gülen’in Ölümüne Sevindi: Lokantasında Bedava Kemalpaşa Tatlısı Dağıttı

Sakarya Fethullah Gülen FETÖ
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.10.2024 - 10:53

Terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğü dün açıklandı. Bu haber sonrası Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde esnaflık yapan İsmail Özdemir, Gülen’in ölümü sebebiyle lokantasında bedava tatlı dağıttı.

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Fetullah Gülen, 86 yaşında ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldü.

Fetullah Gülen, 86 yaşında ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldü.

Gülen'in ölümüne sevindiğini söyleyen esnaf İsmail Özdemir, lokantasında bedava Kemalpaşa tatlısı dağıttı.

Gülen'in ölümüne sevindiğini söyleyen esnaf İsmail Özdemir, lokantasında bedava Kemalpaşa tatlısı dağıttı.

Özdemir, “Sabahleyin sosyal medyada gezinirken FETÖ’nün öldüğüne dair haberler gördüm. Ustaya bu haber doğruysa kutlamak için tatlı dağıtacağımı söyledim. Haber televizyon kanallarında da çıkınca sözümüzü de tutmuş olduk. Bu hain teröristin ölümünü kutluyoruz. Bu hainin ölümünü bugüne özel kutlayacağız” dedi.

Özdemir, “Sabahleyin sosyal medyada gezinirken FETÖ’nün öldüğüne dair haberler gördüm. Ustaya bu haber doğruysa kutlamak için tatlı dağıtacağımı söyledim. Haber televizyon kanallarında da çıkınca sözümüzü de tutmuş olduk. Bu hain teröristin ölümünü kutluyoruz. Bu hainin ölümünü bugüne özel kutlayacağız” dedi.

İşte o anlar:

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