Şamil Tayyar’ın İddiasına Göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’nin Öcalan Çağrısından Haberi Yoktu

Tayyar, Erdoğan ve Bahçeli’nin daha önce bu konuyu istişare etmediğini iddia ederek şunları söyledi:

“Bazıları senaryo yazıyor ya 'bunlar bir araya gelmiştir' diye. Peki ne oldu da Sayın Cumhurbaşkanımız grup konuşmasında 'Bu fırsatı değerlendirelim' dedi? Ama dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımız çok dikkatli cümleler kullandı. Sonuçta o çağrıyı yapan da Cumhur İttifakı'nın ortağı... Devlet Bey'e de çok saygı duyar, sever, muhabbetleri de çok iyi. Farklı bir tavır koyması da elbette beklenemez. Ama siyaseten de öyle çok destekliyormuş gibi gözükmedi.”