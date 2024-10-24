Şamil Tayyar’ın İddiasına Göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’nin Öcalan Çağrısından Haberi Yoktu
Şamil Tayyar’ın İddiasına Göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’nin Öcalan Çağrısından Haberi Yoktu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan çıkışının yankısı sürüyor. Eski AK Parti milletvekili gazeteci Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’nin çağrısından haberinin olmadığını, herkes gibi sonradan öğrendiğini ileri sürdü.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim Salı günü partisinin grup toplantısında hiç beklenmeyen bir çıkışta bulundu ve Abdullah Öcalan’ı adeta Meclis kürsüsüne davet etti.
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Bahçeli’nin bu çağrısı Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Bir kısım tepki yağdırdı bir kısım ise “Vardır bir bildiği” sözleriyle Bahçeli’ye destek kampanyası başlattı.
Merak edilen sorulardan birisi de: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’nin Öcalan çıkışından daha önce haberi var mıydı?
Bu soruya eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, TGRT’de yayınlanan Medya Kritik programında yanıt verdi.
Erdoğan’ın daha önceden haberinin olmadığını ileri süren Tayyar, “Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu televizyon konuşmasından sonra öğreniyor” dedi.
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“Erdoğan, çok dikkatli cümleler kullandı. Siyaseten destekliyormuş gibi gözükmedi.”
“Cumhurbaşkanının sempatiyle baktığına dair bir işaret yok.”
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tabi tabi
arakadaşım bir kerede dürüst olun bütün dişlerimi sökeyim pense ile