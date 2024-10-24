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Şamil Tayyar’ın İddiasına Göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’nin Öcalan Çağrısından Haberi Yoktu

Şamil Tayyar’ın İddiasına Göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’nin Öcalan Çağrısından Haberi Yoktu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
24.10.2024 - 11:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan çıkışının yankısı sürüyor. Eski AK Parti milletvekili gazeteci Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’nin çağrısından haberinin olmadığını, herkes gibi sonradan öğrendiğini ileri sürdü.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim Salı günü partisinin grup toplantısında hiç beklenmeyen bir çıkışta bulundu ve Abdullah Öcalan’ı adeta Meclis kürsüsüne davet etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim Salı günü partisinin grup toplantısında hiç beklenmeyen bir çıkışta bulundu ve Abdullah Öcalan’ı adeta Meclis kürsüsüne davet etti.

MHP lideri Bahçeli, Öcalan’ın umut hakkından yararlanmasının önünün açılmasını da teklif etmiş ve “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” demişti.

Bahçeli’nin bu çağrısı Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Bir kısım tepki yağdırdı bir kısım ise “Vardır bir bildiği” sözleriyle Bahçeli’ye destek kampanyası başlattı.

Bahçeli’nin bu çağrısı Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Bir kısım tepki yağdırdı bir kısım ise “Vardır bir bildiği” sözleriyle Bahçeli’ye destek kampanyası başlattı.

Merak edilen sorulardan birisi de: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’nin Öcalan çıkışından daha önce haberi var mıydı?

Merak edilen sorulardan birisi de: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’nin Öcalan çıkışından daha önce haberi var mıydı?

Bu soruya eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, TGRT’de yayınlanan Medya Kritik programında yanıt verdi.

Bu soruya eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, TGRT’de yayınlanan Medya Kritik programında yanıt verdi.

Kaynak

Erdoğan’ın daha önceden haberinin olmadığını ileri süren Tayyar, “Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu televizyon konuşmasından sonra öğreniyor” dedi.

Erdoğan’ın daha önceden haberinin olmadığını ileri süren Tayyar, “Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu televizyon konuşmasından sonra öğreniyor” dedi.
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“Erdoğan, çok dikkatli cümleler kullandı. Siyaseten destekliyormuş gibi gözükmedi.”

“Erdoğan, çok dikkatli cümleler kullandı. Siyaseten destekliyormuş gibi gözükmedi.”

Tayyar, Erdoğan ve Bahçeli’nin daha önce bu konuyu istişare etmediğini iddia ederek şunları söyledi:

“Bazıları senaryo yazıyor ya 'bunlar bir araya gelmiştir' diye. Peki ne oldu da Sayın Cumhurbaşkanımız grup konuşmasında 'Bu fırsatı değerlendirelim' dedi? Ama dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımız çok dikkatli cümleler kullandı. Sonuçta o çağrıyı yapan da Cumhur İttifakı'nın ortağı... Devlet Bey'e de çok saygı duyar, sever, muhabbetleri de çok iyi. Farklı bir tavır koyması da elbette beklenemez. Ama siyaseten de öyle çok destekliyormuş gibi gözükmedi.”

“Cumhurbaşkanının sempatiyle baktığına dair bir işaret yok.”

“Cumhurbaşkanının sempatiyle baktığına dair bir işaret yok.”

“El sıkmayla başlayan o sürecin ilk kısmıyla alakalı olarak Cumhurbaşkanımızın konuşmasını değerlendirmek lazım. Eğer terör örgütü silah bırakacaksa bu bir fırsat, bu değerlendirilsin. Yoksa Öcalan'ın parlamentoda gelip konuşması gibi marjinal, radikal öneriye Cumhurbaşkanımızın sempatiyle baktığına dair herhangi bir işaret yok. Bunu bir bilgi olarak söylüyorum, bir tahmin değil.”

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s.rtc

tabi tabi

Rıza R Akın

arakadaşım bir kerede dürüst olun bütün dişlerimi sökeyim pense ile