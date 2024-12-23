Nevzat Aydın Kimdir, Nereli? Nevzat Aydın Hayatı ve Kariyeri

Nevzat Aydın, Yemeksepeti'ni Melih Ödemiş, Gökhan Akan ve Cem Nüfusi ile birlikte 2001 yılında kurdu. Ancak Türkiye’de internet ve kişisel bilgisayar kullanımınının henüz düşük seviyede olması nedeniyle Yemeksepeti 5 yıl boyunca kar elde edemedi.

2008 yılında, Yemeksepeti European Founders Fund’dan ilk yatırımını aldı. 2012 yılında ise dünyanın en büyük 10 yatırım fonu arasında yer alan General Atlantic’ten yatırım almayı başardı.

Yemeksepeti, 2015 yılında Almanya merkezli global online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından 589 milyon dolar değerleme ile satın alındı.

Nevzat Aydın son olarak, 2019 yılında ise Yemeksepeti Banabi şirketiyle hızlı market hizmetinde de öncülük etti.