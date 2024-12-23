Nevzat Aydın Kimdir, Nereli? Nevzat Aydın Hayatı ve Kariyeri
Nevzat Aydın Kimdir, Nereli? Nevzat Aydın Hayatı ve Kariyeri
Nevzat Aydın, Türkiye'nin en önemli ve alanında ilk girişimlerinden biri olan Yemeksepeti'nin kurucusudur. Nevzat Aydın, kurmuş olduğu Yemeksepeti uygulamasıyla Türkiye sınırlarını aşmış ve adını Steve Jobs, Mark Zuckerberg gibi isimlerin olduğu Intel'in Girişimcilik DNA'sı listesine yazdırmayı başardı. 23 Aralık tarihinde katıldığı bir panelde fenalaşan Nevzat Aydın'ın hastaneye kaldırıldı.
Peki Nevzat Aydın kimdir, neden hastaneye kaldırıldı?
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Nevzat Aydın Kimdir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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