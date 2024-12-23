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Nevzat Aydın Kimdir, Nereli? Nevzat Aydın Hayatı ve Kariyeri

Nevzat Aydın Kimdir, Nereli? Nevzat Aydın Hayatı ve Kariyeri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.12.2024 - 16:37

Nevzat Aydın, Türkiye'nin en önemli ve alanında ilk girişimlerinden biri olan Yemeksepeti'nin kurucusudur. Nevzat Aydın, kurmuş olduğu Yemeksepeti uygulamasıyla Türkiye sınırlarını aşmış ve  adını Steve Jobs, Mark Zuckerberg gibi isimlerin olduğu Intel'in Girişimcilik DNA'sı listesine yazdırmayı başardı. 23 Aralık tarihinde katıldığı bir panelde fenalaşan Nevzat Aydın'ın hastaneye kaldırıldı.

Peki Nevzat Aydın kimdir, neden hastaneye kaldırıldı?

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Nevzat Aydın Kimdir?

Nevzat Aydın Kimdir?

Nevzat Aydın, Türkiye'nin en önemli iş insanlarından biridir.Yemeksepeti'nin kurucu ortağıdır ve bir süre CEO olarak görev almıştır. 1 Kasım 2021 tarihinde, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla CEO'luk görevini bıraktığını açıklamıştır. 

Nevzat Aydın, tam 21 yıl Yemeksepeti'nin CEO'su olarak görev almıştır.

Nevzat Aydın Hayatı ve Eğitimi

Nevzat Aydın Hayatı ve Eğitimi

Nevzat Aydın, 8 Mart 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Nevzat Aydın aslen Trabzon'ludur.

Boğaziçi Üniversitesi, bilgisayar mühendisliği bölümünden mezunu olmuş, daha sonra Boğaziçi mezunlarına özel verilen bir bursla Amerika'da eğitim görmeye gitmiştir. Aydın, eğitimine San Francisco Üniversitesi’nde İşletme, Ekonomi MBA programında devam etmiştir.

Nevzat Aydın Kariyeri

Nevzat Aydın Kariyeri

Nevzat Aydın, San Francisco’daki yüksek lisans eğitimi sırasında, Silikon Vadisi’ndeki start-up ortamında bulundu. Yemek siparişi modelleri özellikle ilgisini çekti. Bu gözlemleri sonrasında Türk tüketicilerine özel bir model geliştirmeye başladı. 

Aydın, MBA’ini bitirmesine 6 ay kala okulu yarıda bıraktı ve Yemeksepeti’ni hayata geçirmek için Türkiye'ye döndü. 

Yemeksepeti'nden önce de girişimcilik alanında ön plana çıkan Nevzat Aydın, henüz 21 yaşındayken ilk girişimcilik projesini hayata geçirdi.

Nevzat Aydın ve Yemeksepeti

Nevzat Aydın ve Yemeksepeti

Nevzat Aydın, Yemeksepeti'ni Melih Ödemiş, Gökhan Akan ve Cem Nüfusi ile birlikte 2001 yılında kurdu. Ancak Türkiye’de internet  ve kişisel bilgisayar kullanımınının henüz düşük seviyede olması nedeniyle Yemeksepeti 5 yıl boyunca kar elde edemedi. 

2008 yılında, Yemeksepeti European Founders Fund’dan ilk yatırımını aldı. 2012 yılında ise dünyanın en büyük 10 yatırım fonu arasında yer alan General Atlantic’ten yatırım almayı başardı. 

Yemeksepeti, 2015 yılında Almanya merkezli global online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından 589 milyon dolar değerleme ile satın alındı.

Nevzat Aydın son olarak, 2019 yılında ise Yemeksepeti Banabi şirketiyle hızlı market hizmetinde de öncülük etti.

Nevzat Aydın Neden Hastaneye Kaldırıldı?

Nevzat Aydın Neden Hastaneye Kaldırıldı?

Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, 23 Aralık 2024 tarihinde Trabzon’da katıldığı bir panelde fenalaştı. Plaket verileceği sırada ayakta durmakta zorlandığı görülen Nevzat Aydın'ın kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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