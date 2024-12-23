Cübbeli Ahmet Çakarlı Araçla Geldiği Etkinlikte Şeriatı Savundu: Skandal Sözlere Tepki Yağdı!

Etkinlikte konuşan Cübbeli, şeriatçı olduğunu açıkça itiraf ederken, 'Biz şeriatçıyız arkadaşlar, ne işimiz var bu rejimle? Gizlimiz, saklımız yok.' diye konuştu.

Cübbeli Ahmet, açıklamasının devamında şunları söyledi: 'Seni de beni de boş bırakmazlar ama alenen her şeyi konuşuyoruz. MİT dinliyor, yazık istihbarata, boş masraf. Boş bırakmasa da olur.' ifadelerini kullandı.