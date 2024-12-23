Cübbeli Ahmet Çakarlı Araçla Geldiği Etkinlikte Şeriatı Savundu: Skandal Sözlere Tepki Yağdı!

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ve tepki çeken Cübbeli Ahmet, bu kez şeriatı savundu. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir etkinliğe katılan Cübbeli Ahmet, 'Biz şeriatçıyız arkadaşlar, ne işimiz var bu rejimle?' ifadelerini kullandı. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.
Öte yandan, çakarlı araç kullanmak yasakken Cübbeli Ahmet'in etkinliğe çakarlı araçla geldiği görüldü.
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yine skandal açıklamalarda bulundu. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde katıldığı bir etkinlikte konuşan Cübbeli, bu kez şeriatı savundu.
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"Biz şeriatçıyız, arkadaşlar. Ne işimiz var bu rejimle?"
Cübbeli Ahmet'in skandal ifadeleri şöyle:
Öte yandan Cübbeli Ahmet'in etkinliğe çakarlı araç ve koruma ekibiyle geldiği görüldü.
Skandal ifadelere sosyal medyada tepki yağdı. İşte o yorumlar...
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Atatürk zamanında bunun gibileri İstiklal mahkemelerinde asarlardı. Dua etsin, özgür ve demokratik bir ülkede yaşıyor şu an..
Pardonda o dediğin dönemde özğürlük yokmuydu sanki Atatürk diktatör gibi yazmışsın
Şeriatçısınız ama ilk fırsatta gittiğiniz yerler ya Avrupa ya da Amerika.
Kur'an`a göre bir müslüman zaten Allah'ın kurallarını (şeriatı) savunmak zorundadır. Müslüman olmayanların böyle bir zorunluluğu yok elbette...
A, ne güzel bunu fark eden biri olması. Zorunda değil kimse.