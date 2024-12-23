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Cübbeli Ahmet Çakarlı Araçla Geldiği Etkinlikte Şeriatı Savundu: Skandal Sözlere Tepki Yağdı!

Cübbeli Ahmet Çakarlı Araçla Geldiği Etkinlikte Şeriatı Savundu: Skandal Sözlere Tepki Yağdı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.12.2024 - 14:51

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Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ve tepki çeken Cübbeli Ahmet, bu kez şeriatı savundu. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir etkinliğe katılan Cübbeli Ahmet, 'Biz şeriatçıyız arkadaşlar, ne işimiz var bu rejimle?' ifadelerini kullandı. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

Öte yandan, çakarlı araç kullanmak yasakken Cübbeli Ahmet'in etkinliğe çakarlı araçla geldiği görüldü.

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yine skandal açıklamalarda bulundu. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde katıldığı bir etkinlikte konuşan Cübbeli, bu kez şeriatı savundu.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yine skandal açıklamalarda bulundu. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde katıldığı bir etkinlikte konuşan Cübbeli, bu kez şeriatı savundu.

"Biz şeriatçıyız, arkadaşlar. Ne işimiz var bu rejimle?"

"Biz şeriatçıyız, arkadaşlar. Ne işimiz var bu rejimle?"

Etkinlikte konuşan Cübbeli, şeriatçı olduğunu açıkça itiraf ederken, 'Biz şeriatçıyız arkadaşlar, ne işimiz var bu rejimle? Gizlimiz, saklımız yok.' diye konuştu.

Cübbeli Ahmet, açıklamasının devamında şunları söyledi: 'Seni de beni de boş bırakmazlar ama alenen her şeyi konuşuyoruz. MİT dinliyor, yazık istihbarata, boş masraf. Boş bırakmasa da olur.' ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet'in skandal ifadeleri şöyle:

Öte yandan Cübbeli Ahmet'in etkinliğe çakarlı araç ve koruma ekibiyle geldiği görüldü.

Öte yandan Cübbeli Ahmet'in etkinliğe çakarlı araç ve koruma ekibiyle geldiği görüldü.

Çakarlı araç kullanımıyla ilgili bazı şartlar bulunuyor. İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde usulsüz çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik idari para cezası uygulanacağı belirtiliyor.

Skandal ifadelere sosyal medyada tepki yağdı. İşte o yorumlar...

Skandal ifadelere sosyal medyada tepki yağdı. İşte o yorumlar...
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Seda Kalyoncu

Atatürk zamanında bunun gibileri İstiklal mahkemelerinde asarlardı. Dua etsin, özgür ve demokratik bir ülkede yaşıyor şu an..

Cindirella Man

Pardonda o dediğin dönemde özğürlük yokmuydu sanki Atatürk diktatör gibi yazmışsın

Bozkurt

Şeriatçısınız ama ilk fırsatta gittiğiniz yerler ya Avrupa ya da Amerika.

Londotr

Kur'an`a göre bir müslüman zaten Allah'ın kurallarını (şeriatı) savunmak zorundadır. Müslüman olmayanların böyle bir zorunluluğu yok elbette...

Spook

A, ne güzel bunu fark eden biri olması. Zorunda değil kimse.