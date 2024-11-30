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Uçakta Rahatsızlanan Cübbeli Ahmet Hastaneye Kaldırıldı

Uçakta Rahatsızlanan Cübbeli Ahmet Hastaneye Kaldırıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.11.2024 - 13:14

Kamuyounda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, hastaneye kaldırıldı. Bir programa katılmak üzere Kayseri'ye giden Cübbeli, uçakta rahatsızlandı. Havaalanından hastaneye götürülen Ahmet Mahmut Ünlü'nün idrar yolu enfeksiyonu yaşadığı belirtildi. Cübbeli Ahmet'in durumunun iyi olduğu bildirildi. 

Kaynak: İHA

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Sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen, son olarak MHP liderini Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışına eleştirisiyle kamuoyunu meşgul eden Cübbeli Ahmet ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen, son olarak MHP liderini Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışına eleştirisiyle kamuoyunu meşgul eden Cübbeli Ahmet ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Cübbeli Ahmet, Öcalan çağrısında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirmesiyle gündem olmuştu. Ancak eleştiriden birkaç gün sonra Cübbeli, geri adım atmıştı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir etkinliğe katılmak için Kayseri’ye gitti. Ancak uçakta rahatsızlanan Cübbeli, hastaneye kaldırıldı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir etkinliğe katılmak için Kayseri’ye gitti. Ancak uçakta rahatsızlanan Cübbeli, hastaneye kaldırıldı.

Havalimanından direkt olarak hastaneye götürülen Cübbeli Ahmet’e idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konuldu. Ahmet Mahmut Ünlü’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Havalimanından direkt olarak hastaneye götürülen Cübbeli Ahmet’e idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konuldu. Ahmet Mahmut Ünlü’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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