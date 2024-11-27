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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dikkat Çeken Sözler: İsmailağa ve Cübbeli Ahmet Kavgasına mı Tepki Gösterdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dikkat Çeken Sözler: İsmailağa ve Cübbeli Ahmet Kavgasına mı Tepki Gösterdi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.11.2024 - 11:27

İsmailağa cemaati ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasındaki gerilim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kadar sıçradı. Geçen günlerde Habertürk’te yayınlanan Doğu Batı programında Nevzat Çiçek’in konuğu olan Cübbeli Ahmet, İsmailağa ile kavgada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kendileriyle görüştüğünü ifade etmiş; bu görüşmeden sonra iki tarafın da daha dikkatli davranma kararı aldığını belirtmişti. 

Nevzat Çiçek ise yayın sonrası sosyal medyada yaptığı açıklamada bu gerginliğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kadar uzandığını ileri sürmüştü. Erdoğan’ın kamuoyu önünde yapılan tartışmadan rahatsız olduğu iddia edilirken dün 7. Din Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanının bazı sözleri “İsmailağa ve Cübbelitartışmasından duyduğu rahatsızlık” olarak yorumlandı:

“Sivil dini yapıların kendi içlerinde ya da kendi aralarında yaptıkları münakaşalar toplumda bu müesseselere karşı güveni aşındırmaktadır.  Şöhret hastalığı samimiyetin ortadan kalkmasına neden olur.”

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İsmailağa cemaatinde uzun yıllar bulunan Cübbeli Ahmet’in cemaatten kopuşu Mahmut Ustaoğlu’nun ölümüyle başladı. Ustaoğlu 2022 yılında hayatını kaybetti ve Hasan Kılıç geçti.

İsmailağa cemaatinde uzun yıllar bulunan Cübbeli Ahmet’in cemaatten kopuşu Mahmut Ustaoğlu’nun ölümüyle başladı. Ustaoğlu 2022 yılında hayatını kaybetti ve Hasan Kılıç geçti.

İsmailağa cemaati lideri Ustaoğlu, 2022 yılında hayatını kaybetti ve cemaatin yeni lideri Hasan Kılıç oldu.

2024 yılında İsmailağa cemaati bir yazı paylaşmış ve Ahmet Mahmut Ünlü’nün Hasan Kılıç’ın şeyhliğini kabul etmediği, bu nedenle cemaatle hiçbir bağının kalmadığı açıklanmıştı.

2024 yılında İsmailağa cemaati bir yazı paylaşmış ve Ahmet Mahmut Ünlü’nün Hasan Kılıç’ın şeyhliğini kabul etmediği, bu nedenle cemaatle hiçbir bağının kalmadığı açıklanmıştı.

Mart 2024’ten itibaren İsmailağa ve Cübbeli arasındaki gerilimin boyutu artmış, ‘soğuk savaş’ olarak nitelendirilen bu durum her iki tarafın birbirini hedef göstermeleriyle ‘sıcak savaş’a dönmüştü.

Mart 2024’ten itibaren İsmailağa ve Cübbeli arasındaki gerilimin boyutu artmış, ‘soğuk savaş’ olarak nitelendirilen bu durum her iki tarafın birbirini hedef göstermeleriyle ‘sıcak savaş’a dönmüştü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a "daha dikkatli davranma sözü" vermişler.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a "daha dikkatli davranma sözü" vermişler.

Cübbeli Ahmet, geçen günlerde Habertürk'te yayınlanan Doğu Batı programında Nevzat Çiçek'in konuğu oldu. Cübbeli'ye beklenildiği gibi İsmailağa ile gerilim soruldu. Cübbeli'nin yanıtı ise oldukça ilginçti. Çünkü, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kendileriyle görüştüğünü ve görüşmeden sonra daha dikkatli davranma sözü verdiklerini açıkladı. 

Kaynak

Yayının ardından sosyal medya hesabı X'ten bir paylaşım yapan Nevzat Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyu önünde gerçekleştirilen bu tartışmadan oldukça rahatsız olduğunu iddia etti.

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Dün (26 Kasım Salı) 7. Din Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı sözleri "İsmailağa ve Cübbeli Ahmet kavgasına mı?" sorularını akıllara getirdi.

Dün (26 Kasım Salı) 7. Din Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı sözleri "İsmailağa ve Cübbeli Ahmet kavgasına mı?" sorularını akıllara getirdi.

"Din adamlığıyla şovmenlik...", "Şöhret hastalığı..."

"Din adamlığıyla şovmenlik...", "Şöhret hastalığı..."

Erdoğan'ın şöyle konuştu: 

'Sivil dini yapıların kendi içlerinde ya da kendi aralarında yaptıkları münakaşalar toplumda bu müesseselere karşı güveni aşındırmaktadır. Sivil dini yapıların bu yolla yıpratılması birtakım sabık oluşumlara maalesef zemin hazırlıyor. 

Kötü örnekler toplumda umudun kararmasına sebep oluyor. Din adamlığıyla şovmenlik aynı kisvede bulunamaz. Şöhret hastalığı samimiyetin ortadan kalkmasına neden olur. Bunun vebali ağırdır.'

Erdoğan'ın dikkat çeken sözleri şöyle👇🏻

Bu sözler pek çok kişi tarafından İsmailağa ve Cübbeli Ahmet'e üstü kapalı mesaj olarak yorumlandı. Cübbeli'nin ise etkinliğin ardından Erdoğan'ın bazı açıklamalarını alıntılayıp destek vermesi de dikkat çekti.

Bu sözler pek çok kişi tarafından İsmailağa ve Cübbeli Ahmet'e üstü kapalı mesaj olarak yorumlandı. Cübbeli'nin ise etkinliğin ardından Erdoğan'ın bazı açıklamalarını alıntılayıp destek vermesi de dikkat çekti.
twitter.com

'Bugün 7. Din Şurası'nda yaptığı konuşmasında 'Cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor' diyerek din düşmanı dizilerde tasavvuf ehli olan Ehl-i Sünnet Müslümanlara yapılan iftiralara karşı çıkıp dindarların ırz ve haysiyetlerini muhâfaza eden kıymetli Cumhurbaşkanımız Tayyip Beyefendi'ye şükranlarımı arz ediyor ve Cenâb-ı Mevlâ'dan kendisini ve değerli âilesini muhâfaza etmesini niyâz ediyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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