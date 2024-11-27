Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dikkat Çeken Sözler: İsmailağa ve Cübbeli Ahmet Kavgasına mı Tepki Gösterdi?

İsmailağa cemaati ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasındaki gerilim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kadar sıçradı. Geçen günlerde Habertürk’te yayınlanan Doğu Batı programında Nevzat Çiçek’in konuğu olan Cübbeli Ahmet, İsmailağa ile kavgada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kendileriyle görüştüğünü ifade etmiş; bu görüşmeden sonra iki tarafın da daha dikkatli davranma kararı aldığını belirtmişti.

Nevzat Çiçek ise yayın sonrası sosyal medyada yaptığı açıklamada bu gerginliğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kadar uzandığını ileri sürmüştü. Erdoğan’ın kamuoyu önünde yapılan tartışmadan rahatsız olduğu iddia edilirken dün 7. Din Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanının bazı sözleri “İsmailağa ve Cübbelitartışmasından duyduğu rahatsızlık” olarak yorumlandı:

“Sivil dini yapıların kendi içlerinde ya da kendi aralarında yaptıkları münakaşalar toplumda bu müesseselere karşı güveni aşındırmaktadır. Şöhret hastalığı samimiyetin ortadan kalkmasına neden olur.”