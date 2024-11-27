Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dikkat Çeken Sözler: İsmailağa ve Cübbeli Ahmet Kavgasına mı Tepki Gösterdi?
İsmailağa cemaati ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasındaki gerilim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kadar sıçradı. Geçen günlerde Habertürk’te yayınlanan Doğu Batı programında Nevzat Çiçek’in konuğu olan Cübbeli Ahmet, İsmailağa ile kavgada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kendileriyle görüştüğünü ifade etmiş; bu görüşmeden sonra iki tarafın da daha dikkatli davranma kararı aldığını belirtmişti.
Nevzat Çiçek ise yayın sonrası sosyal medyada yaptığı açıklamada bu gerginliğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kadar uzandığını ileri sürmüştü. Erdoğan’ın kamuoyu önünde yapılan tartışmadan rahatsız olduğu iddia edilirken dün 7. Din Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanının bazı sözleri “İsmailağa ve Cübbelitartışmasından duyduğu rahatsızlık” olarak yorumlandı:
“Sivil dini yapıların kendi içlerinde ya da kendi aralarında yaptıkları münakaşalar toplumda bu müesseselere karşı güveni aşındırmaktadır. Şöhret hastalığı samimiyetin ortadan kalkmasına neden olur.”
İsmailağa cemaatinde uzun yıllar bulunan Cübbeli Ahmet’in cemaatten kopuşu Mahmut Ustaoğlu’nun ölümüyle başladı. Ustaoğlu 2022 yılında hayatını kaybetti ve Hasan Kılıç geçti.
2024 yılında İsmailağa cemaati bir yazı paylaşmış ve Ahmet Mahmut Ünlü’nün Hasan Kılıç’ın şeyhliğini kabul etmediği, bu nedenle cemaatle hiçbir bağının kalmadığı açıklanmıştı.
Mart 2024’ten itibaren İsmailağa ve Cübbeli arasındaki gerilimin boyutu artmış, ‘soğuk savaş’ olarak nitelendirilen bu durum her iki tarafın birbirini hedef göstermeleriyle ‘sıcak savaş’a dönmüştü.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a "daha dikkatli davranma sözü" vermişler.
Dün (26 Kasım Salı) 7. Din Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı sözleri "İsmailağa ve Cübbeli Ahmet kavgasına mı?" sorularını akıllara getirdi.
"Din adamlığıyla şovmenlik...", "Şöhret hastalığı..."
Erdoğan'ın dikkat çeken sözleri şöyle👇🏻
Bu sözler pek çok kişi tarafından İsmailağa ve Cübbeli Ahmet'e üstü kapalı mesaj olarak yorumlandı. Cübbeli'nin ise etkinliğin ardından Erdoğan'ın bazı açıklamalarını alıntılayıp destek vermesi de dikkat çekti.
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