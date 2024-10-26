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Cübbeli Ahmet Devlet Bahçeli’yi Ağır Sözlerle Eleştirdiği Videoyu Sansürleyip Tekrar Yayınladı

Cübbeli Ahmet Devlet Bahçeli’yi Ağır Sözlerle Eleştirdiği Videoyu Sansürleyip Tekrar Yayınladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
26.10.2024 - 14:34

Cübbeli Ahmet, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan sözlerini 24 Ekim tarihli cami sohbetinde ağır cümlelerle eleştirdi. Ancak Cübbeli, YouTube hesabından yayınladığı o videoyu yayınlayıp 'gizliye almıştı'. Tekrar yayınlanan vaaz videosunda Bahçeli sözlerinin olmaması dikkat çekti.

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Cübbeli Ahmet, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışını ilk önce bir tweet atarak eleştirmiş sonrasında ise haftalık cami sohbetinde Bahçeli'nin ismini anmadan ağır cümleler kullanmıştı.

Cübbeli Ahmet, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışını ilk önce bir tweet atarak eleştirmiş sonrasında ise haftalık cami sohbetinde Bahçeli'nin ismini anmadan ağır cümleler kullanmıştı.

Cübbeli, X hesabından paylaştığı mesajında 'Ayı ile yatağa giren ezilmeye mahkumdur' demişti.

Haber detayına ve Cübbeli Ahmet'in Bahçeli'yi eleştirdiği videoya buradan ulaşabilirsiniz👇🏻

Sohbette "Son teröriste kadar öldüreceğim’ dedin, şimdi ilk teröriste ‘Gel de başıma geç’ diyor" ifadelerini kullanan Cübbeli, sohbet videosunu ilk önce YouTube hesabından yayınladı ardından sildi.

Sohbette "Son teröriste kadar öldüreceğim’ dedin, şimdi ilk teröriste ‘Gel de başıma geç’ diyor" ifadelerini kullanan Cübbeli, sohbet videosunu ilk önce YouTube hesabından yayınladı ardından sildi.

Videoyu kısa bir süre sonra tekrar yayınlanırken sansürlendiği görülüyor. 24 Ekimli cami sohbetinde Bahçeli için sarf ettiği sözlere videoda yer verilmedi.

Videoyu kısa bir süre sonra tekrar yayınlanırken sansürlendiği görülüyor. 24 Ekimli cami sohbetinde Bahçeli için sarf ettiği sözlere videoda yer verilmedi.

Gazeteci İsmail Saymaz ise dün Halk TV'de katıldığı yayında "Tahmin ediyorum ki siyasi baskı geldi ya da Cübbeli üzerinde etkisi olacak kişiler aradı ‘Bu videoyu kaldır’ dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz ise dün Halk TV'de katıldığı yayında "Tahmin ediyorum ki siyasi baskı geldi ya da Cübbeli üzerinde etkisi olacak kişiler aradı ‘Bu videoyu kaldır’ dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları da Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'ye videoyu neden sildiğini sordu. Ancak Cübbeli tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Tepkiler şöyle👇🏻

Sosyal medya kullanıcıları da Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'ye videoyu neden sildiğini sordu. Ancak Cübbeli tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Tepkiler şöyle👇🏻
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