Cübbeli Ahmet Devlet Bahçeli’nin Öcalan Sözlerini Üstü Kapalı Hedef Aldı: “Ayı İle Yatağa Giren…”
Cübbeli Ahmet Devlet Bahçeli’nin Öcalan Sözlerini Üstü Kapalı Hedef Aldı: “Ayı İle Yatağa Giren…”
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dün (22 Ekim Salı) gerçekleşen partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan sözleri gündemin bir numaralı maddesi oldu. Bahçeli, “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun” derken Cübbeli Ahmet de X hesabından bir paylaşım yaptı: “Ayı ile yatağa giren ezilmeye mahkumdur.”
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan ilgili şok eden bir çağrıda bulunmuştu.
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Öcalan’ın ‘umut hakkı’ndan yararlanmasının önünün açılmasının gerektiğini belirten Bahçeli, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” demişti.
Bu sözler gündeme bomba gibi düştü. Tepkiler art arda yağarken kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de tartışmalara bir paylaşımla katıldı.
X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Cübbeli Ahmet, “Gündem hakkında şöyle bir yorum da benden gelsin” sözleriyle başladı.
“Ayı ile yatağa giren ezilmeye mahkumdur.”
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