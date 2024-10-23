Cübbeli Ahmet Devlet Bahçeli’nin Öcalan Sözlerini Üstü Kapalı Hedef Aldı: “Ayı İle Yatağa Giren…”

Bir kere merhum Şehit Muhsin Başkanımız ile otururken şöyle demişti: “Ahmet Efendi! Birilerine teklif edildiği gibi bana da: ‘Amerika ile anlaşırsan önün açılır, sen onlara tamam de desteği al, sonra sözünü bozarsın.’ diye teklif geldi. Ben de onlara ‘Ayı ile yatağa giren ezilmeye mahkumdur.’ diye cevap vermiştim.”

Allâh-u Teâlâ, rûhunu şâd eylesin, ondaki şuurdan bir nebze de, düşmandan nasıl sakınılacağı bilincinden mahrum olanlara nasîb eylesin. Âmîn!