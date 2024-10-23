Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cübbeli Ahmet Devlet Bahçeli’nin Öcalan Sözlerini Üstü Kapalı Hedef Aldı: “Ayı İle Yatağa Giren…”

Cübbeli Ahmet Devlet Bahçeli’nin Öcalan Sözlerini Üstü Kapalı Hedef Aldı: “Ayı İle Yatağa Giren…”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
23.10.2024 - 10:49

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dün (22 Ekim Salı) gerçekleşen partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan sözleri gündemin bir numaralı maddesi oldu. Bahçeli, “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun” derken Cübbeli Ahmet de X hesabından bir paylaşım yaptı: “Ayı ile yatağa giren ezilmeye mahkumdur.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan ilgili şok eden bir çağrıda bulunmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan ilgili şok eden bir çağrıda bulunmuştu.

Öcalan’ın ‘umut hakkı’ndan yararlanmasının önünün açılmasının gerektiğini belirten Bahçeli, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” demişti.

Öcalan’ın ‘umut hakkı’ndan yararlanmasının önünün açılmasının gerektiğini belirten Bahçeli, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” demişti.

Bu sözler gündeme bomba gibi düştü. Tepkiler art arda yağarken kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de tartışmalara bir paylaşımla katıldı.

Bu sözler gündeme bomba gibi düştü. Tepkiler art arda yağarken kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de tartışmalara bir paylaşımla katıldı.

X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Cübbeli Ahmet, “Gündem hakkında şöyle bir yorum da benden gelsin” sözleriyle başladı.

X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Cübbeli Ahmet, “Gündem hakkında şöyle bir yorum da benden gelsin” sözleriyle başladı.

“Ayı ile yatağa giren ezilmeye mahkumdur.”

“Ayı ile yatağa giren ezilmeye mahkumdur.”
twitter.com

Bir kere merhum Şehit Muhsin Başkanımız ile otururken şöyle demişti: “Ahmet Efendi! Birilerine teklif edildiği gibi bana da: ‘Amerika ile anlaşırsan önün açılır, sen onlara tamam de desteği al, sonra sözünü bozarsın.’ diye teklif geldi. Ben de onlara ‘Ayı ile yatağa giren ezilmeye mahkumdur.’ diye cevap vermiştim.”

Allâh-u Teâlâ, rûhunu şâd eylesin, ondaki şuurdan bir nebze de, düşmandan nasıl sakınılacağı bilincinden mahrum olanlara nasîb eylesin. Âmîn!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın