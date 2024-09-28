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Cübbeli Ahmet’ten Al Haberi: “Platonik Aşıklar Şehit Olur”

Cübbeli Ahmet’ten Al Haberi: “Platonik Aşıklar Şehit Olur”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
28.09.2024 - 09:25

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol TV’de Çağlar Cilara’nın sunduğu Güncel Meseleler programında platonik aşıklarla ilgili konuştu. Cübbeli Ahmet, platonik aşık olan kişilerin şehit olarak öleceğini ileri sürdü.

Kaynak: EKOL TV

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Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sık sık yaptığı açıklamalarla gündem oluyor.

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sık sık yaptığı açıklamalarla gündem oluyor.

Ekol TV’de Çağlar Cilara ile Güncel Meseleler yayınıyla izleyici karşısına çıkan Cübbeli Ahmet, yine dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Ekol TV’de Çağlar Cilara ile Güncel Meseleler yayınıyla izleyici karşısına çıkan Cübbeli Ahmet, yine dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Cübbeli Ahmet, bu kez platonik aşıklarla ilgili konuştu…

Cübbeli Ahmet, bu kez platonik aşıklarla ilgili konuştu…

Kaynak

“Platonik aşıklar şehit olur.”

“Platonik aşıklar şehit olur.”

Cübbeli Ahmet, platonik aşık olarak ölen birinin şehit mertebesinde sayılacağını ileri sürdü.

Ahmet Mahmut Ünlü şöyle konuştu:

'Bir kimse aşık olursa ve bunu gizlerse, iffetli davranırsa, iffetini namusunu koruyup laf atma önüne çıkma kaçırmalara teşebbüs etmeyip o aşkı içine atarsa, o aşktan da kurtulamadığı için ölürse şehit olarak ölür. Bu kadar büyük müjde vardır.'

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