Cübbeli Ahmet’ten Al Haberi: “Platonik Aşıklar Şehit Olur”

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol TV’de Çağlar Cilara’nın sunduğu Güncel Meseleler programında platonik aşıklarla ilgili konuştu. Cübbeli Ahmet, platonik aşık olan kişilerin şehit olarak öleceğini ileri sürdü.
Kaynak: EKOL TV
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Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sık sık yaptığı açıklamalarla gündem oluyor.
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Ekol TV’de Çağlar Cilara ile Güncel Meseleler yayınıyla izleyici karşısına çıkan Cübbeli Ahmet, yine dikkat çeken bir çıkışta bulundu.
Cübbeli Ahmet, bu kez platonik aşıklarla ilgili konuştu…
“Platonik aşıklar şehit olur.”
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