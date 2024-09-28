Cübbeli Ahmet’ten Al Haberi: “Platonik Aşıklar Şehit Olur”

Cübbeli Ahmet, platonik aşık olarak ölen birinin şehit mertebesinde sayılacağını ileri sürdü.

Ahmet Mahmut Ünlü şöyle konuştu:

'Bir kimse aşık olursa ve bunu gizlerse, iffetli davranırsa, iffetini namusunu koruyup laf atma önüne çıkma kaçırmalara teşebbüs etmeyip o aşkı içine atarsa, o aşktan da kurtulamadığı için ölürse şehit olarak ölür. Bu kadar büyük müjde vardır.'