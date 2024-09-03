Cübbeli Ahmet’ten Teğmenlere Destek: “Tarikat Baskısıyla Ezilmişler”

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yemin töreni ile tartışılan teğmenlere destek verdi. Cübbeli Ahmet, teğmenlerin eğitimi sırasında tarikat baskısı ile ezildiklerini ve mezuniyet töreninde “iyi niyetli olarak” böyle bir yemin ettiklerini düşündüğünü söyledi.