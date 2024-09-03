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Cübbeli Ahmet’ten Teğmenlere Destek: “Tarikat Baskısıyla Ezilmişler”

Cübbeli Ahmet’ten Teğmenlere Destek: “Tarikat Baskısıyla Ezilmişler”

Cübbeli Ahmet
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.09.2024 - 21:57

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yemin töreni ile tartışılan teğmenlere destek verdi. Cübbeli Ahmet, teğmenlerin eğitimi sırasında tarikat baskısı ile ezildiklerini ve mezuniyet töreninde “iyi niyetli olarak” böyle bir yemin ettiklerini düşündüğünü söyledi.

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Kara Harp Okulu’ndan mezun olan askerler, mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” diyerek yemin etmeleri tartışılmaya devam ediyor.

Kara Harp Okulu’ndan mezun olan askerler, mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” diyerek yemin etmeleri tartışılmaya devam ediyor.

AK Parti’nin destek verdi, MHP’nin ise eleştirdiği yemin töreni ile ilgili Cübbeli Ahmet de Ekol TV’de açıklamalarda bulundu.

AK Parti’nin destek verdi, MHP’nin ise eleştirdiği yemin töreni ile ilgili Cübbeli Ahmet de Ekol TV’de açıklamalarda bulundu.

Cübbeli Ahmet, teğmenlerin eğitim sırasında tarikat baskısı ile ezildiğini söyledi.

Cübbeli Ahmet, teğmenlerin eğitim sırasında tarikat baskısı ile ezildiğini söyledi.

İşte Cübbeli Ahmet’in açıklamaları 👇

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